Képek, amiket P. Diddy örökre el akart tüntetni: hiába törölte, az internet nem felejt

Tíz évvel ezelőtt Sean 'Diddy' Combs egy ibizai luxuspartin vett részt, amely Riccardo Tisci divattervező 40. születésnapját ünnepelte. A rendezvényről készült képeket a rapper annak idején megosztotta, de gyorsan el is távolította a közösségi oldalairól. Most azonban újra felbukkantak az interneten, reflektorfénybe állítva az egykor törölt pillanatokat – éppen akkor, amikor P. Diddy súlyos jogi eljárásokkal néz szembe.

P Diddy felelőtlenül posztolt az Instagramjára.

Forrás: Getty Images

Fotók, amiket P Diddy már rég elfelejtett… vagyis el akart felejteni

Az ominózus fotó 2014. augusztus 1-jén készült, és olyan világsztárokat örökít meg P. Diddyn kívül, mint Kate Moss, Kim Kardashian, Kanye West és Naomi Campbell, de az ibizai bulin állítólag ott volt még az akkori barátnője, Cassie Ventura és Justin Bieber is, aki akkor még csak 20 éves volt.

Az egyik képen Diddy Kate Moss mellett látható, egy másik fotón pedig Diddy és Cassie pózolnak Kanye West mellett, aki épp térdelve mutat egy békejelet. Felbukkant egy klasszikus Kardashian-féle kép is, amelyen Kim nevet régi barátnőjével, Paris Hiltonnal, valamint egy pillanatkép, amin Kanye West alvás közben látható.

Az eseményről annak idején a Us Weekly is beszámolt, egy szemtanú szerint Kanye West személyesen énekelt a születésnapos Tiscinek, sőt, buzdította is őt egy ünnepi köszöntő során. Justin Bieber, Kate Moss és Naomi Campbell is nyilvánosan tiszteletüket tették az ünnepelt előtt.

Az ibizai fotók újbóli felbukkanása egybeesik Diddy jelenlegi büntetőeljárásával, amelyben a zenész a többi között szexuális bűncselekmények vádjával állítják bíróság elé. A legfrissebb, április végén indított perben Rodney Jones, a producer egykori alkalmazottja állítja, hogy Combs a házában rejtett kamerákkal figyelte meg, és több szexuális visszaélést is elkövetett vele szemben. A felperes szerint Combs olyan befolyásos embereket hívott vendégségbe, akik szintén részt vettek a visszaélésekben. A rapper minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Korábbi partnere, Cassie Ventura – aki a képen is látható – a héten tanúvallomást tett, és elmondta, éveken át nem érezte úgy, hogy megtagadhatná Diddy akaratát, aki szerinte teljes kontrollt gyakorolt az élete felett.