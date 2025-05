Tizenhét évvel azután, hogy utoljára rózsaszín kiskosztümben bíróság elé állt, Elle Woods ismét megjelenik – ezúttal nem mozivásznon, hanem egyenesen a nappalinkban. Igen, jól olvastad: a Doktor Szöszi visszatér, méghozzá egy vadonatúj sorozat formájában.

A Doktor Szöszi visszatér!

Forrás: Hulton Archive

Elle Woods újra köztünk! Sorozatként tér vissza a Doktor Szöszi-univerzum

A bejelentést maga Reese Witherspoon tette meg egy Instagram-posztban, amiben egy ikonikus pink kosztüm fölött ábrándozik a Harvard jogi karán. A színésznő, aki egyébként a projekt egyik producere is lesz, lelkesen írta:

„Elle Woods öröksége tovább él – most egy teljesen új formában.”

A sorozatról eddig nem sokat tudni, de a pletykák szerint nem reboot, hanem egy előzménysorozat lesz, amiben Elle Woods fiatalkori éveit követhetjük nyomon. A casting bombát is ledobták: Jenna Ortega neve kering a főszerepre – ami valljuk be, egyszerre meglepő és zseniális húzás lenne. Még ha csak spekuláció is, a kommentelők szerint, a net már most felrobbant.

A sorozatot az Amazon Prime rendelte meg, a showrunner pedig a Gossip Girl rebootot is jegyző Josh Safran lesz. Szóval intrika, rúzs és törvénykönyv kéz a kézben járnak majd.

A nosztalgiafaktor adott, a rózsaszín újra divat, és ki ne akarna megint tanúja lenni annak, ahogy Elle Woods bebizonyítja: sosem szabad alábecsülni azt, aki szereti a kis kutyákat és közben alkotmányjogból is jeles?