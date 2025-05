Demi Moore a napokban a The Drew Barrymore Show vendégeként árulta el, mi volt az egyetlen kérése, mielőtt belement a Charlie angyalai: Teljes gázzal című film ikonikus bikinis jelenetébe. A 2003-as akciófilmben Demi Moore a főszereplő trió – Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu – oldalán szerepelt, és saját bevallása szerint különösen érzékenyen érintette, hogy az egyik becses testrésze veszélynek volt kitéve.

Demi Moore bizarr szépségtrükkje

Forrás: Getty Images

Demi Moore. „Ne lőjék le a fenekemet”

„Csak arra emlékszem, hogy könyörögtem nekik, hogy ne lőjenek a fenekemre. Nem tudom, miért volt ez a rögeszmém” – vallotta be Demi Moore a műsorban, hozzátéve, hogy a jelenet felvétele előtt mindössze három héttel értesült a konkrét feladatról. A színésznő ekkor 40 éves volt, és mint mondta, nem is volt ideje „túlgondolni” a dolgokat. „Csak arra koncentráltam, ami előttem volt. Talán jobb is így” – fogalmazott.

Moore elmondta, hogy a film előtt három lányával – Rumerrel, Tallulah-val és Scouttal – töltötte ideje nagy részét, és ők adták meg a végső lökést ahhoz, hogy elvállalja a szerepet. „Csak azért tartottam szünetet, hogy velük lehessek” – emlékezett vissza. „Aztán ők azt mondták, meg kell csinálnom ezt a filmet, mert imádták az elsőt. Aggódtak, hogy soha többé nem fogok dolgozni.”

A színésznő úgy fogalmazott: fontos volt számára, hogy a lányai láthassák őt színésznőként. A film bemutatóján volt férje, Bruce Willis, három lányuk, valamint akkori párja, Ashton Kutcher is mellette álltak. Demi Moore és Bruce Willis 1987 és 2000 között voltak házasok. Kutcherhez 2005-ben ment hozzá, házasságuk 2013-ban ért véget.