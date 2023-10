Az őslakos indiánok egykor hatalmas területeken éltek, voltak, akik gazdálkodtak, mások vadászó életmódot folytattak. Amerika meghódításával azonban az ő sorsuk is megpecsételődött és nem csak a telepesek által behurcolt betegségek miatt. Az 1887-ben elfogadott Dawes-törvény lehetővé tette a szövetségi kormány számára, hogy feloszlassa a törzsi földeket. A céljuk az volt, hogy az indiánok beolvadjanak, ezért a területeiket kis parcellákra osztották fel. Aki ezt nem fogadta el, az nem kapott állampolgárságot. A felosztás után kimaradt földeket pedig eladták, ezzel jelentősen csökkentették az indiánok birtokában lévő terület méretét.

Az oszázs indián törzs még így is a szerencsésebbek közé tartozott, ők ugyanis megvásárolták a szövetségi kormánytól azt az oklahomai területet, ahova kényszerítették őket. Így egyrészt sokkal nagyobb földekhez jutottak (a személyenkénti 65 hektár helyett, 226-hoz) másrészt az övék lett a föld alatt lévő ásványkincsek kitermeléséhez fűződő jog is – ez vezetett a törzs legnagyobb tragédiájához.

Először senki ügyet sem vetett arra, hogy az 1890-es években olajat találtak a törzs földjei alatt. Nem sokkal később azonban már minden szem erre a területre szegeződött, ugyanis az olaj iránti kereslet egyre csak növekedett a belső égésű motor elterjedésével, az oszázs indiánok pedig hihetetlenül gazdaggá váltak és bizony költötték is a pénzüket. Kastélyokat, díszes ruhákat és autókat is vettek, erről pedig természetesen az akkori sajtó is beszámolt. Hatalmas felháborodást okozott az, amilyen jómódban élt a törzs, úgy gondolták, az oszázsok nem tudnak felelősségteljesen bánni a pénzükkel. Nem is nézték sokáig tétlenül a gazdagodásukat.

A kongresszus úgy határozott, hogy azok a földterületek, amik olyan amerikai őslakos birtokában vannak, akit egy bíró "kiskorúaknak és beszámíthatatlannak" minősített, az az oklahomai megyei hagyatéki bíróság hatáskörébe kerül. Ha egy személyt beszámíthatatlannak bélyegeztek, a hagyatéki bíróság kinevezhetett mellé egy fehér gyámot, aki felügyelte a pénzügyeit - és bérbe adhatta vagy eladhatta a földjét.

1921-ben a kongresszus még tovább ment, úgy határozott, hogy minden 21 évnél fiatalabb, akinek voltak oszázs felmenői, valamint mindenkinek, aki legalább félig oszázs, bizonyítania kell a cselekvőképességét, különben egy állami bíróság által kijelölt gyám veszi át a pénzügyei kezelését. A bíróságnak már a felelőtlenség gyanúja is elég volt ahhoz, hogy egy fehér gyámot jelöljön ki, akinek joga volt az oszázs személy pénze fölött rendelkezni, valamint magas adminisztrációs díjak felszámítására is. A gyámok többnyire ügyvédek voltak, és előfordult, hogy egyszerre több indiánt is felügyeltek, így hamar megszedték magukat, ráadásul kezdetben nem is követeltek tőlük nyilvántartást arról, hogyan kezelik az oszázsok pénzét.

Ezzel azonban még nem elégedtek meg az emberek - 1921-től rejtélyes halálesetek sorozata kezdődött el...

1921 májusában ugyanazon a napon találták meg Anna Brown és unokatestvére, Charles Whitehorn holttestét a megye különböző részein. Két hónappal később mérgezés áldozata lett Anna édesanyja – aki a vagyon örököse volt – Lizzie Kyle. 1923 februárjában Lizzie unokaöccsét ölték meg, március 10-én pedig rejtélyes robbanás áldozata lett Lizzie lánya, veje és egy háztartási alkalmazott. A Kyle család óriási vagyonát az egyetlen túlélő, Mollie Kyle és annak fehér férje, Ernest Burkhardt örökölték.

Nem a Kyle-ok voltak az egyetlen oszázsok, akik ezekben az időkben meghaltak, és mindenki gyanús körülmények között távozott az élők sorából: rejtélyes mérgezések és feltételezett öngyilkosságok történtek. 1921 és 1925 között legalább 60 oszázs halt meg vagy tűnt el. Mindegyiküknek volt vagyona a jogaiknak köszönhetően.

Az oszázs törzsi tanács azt gyanította, hogy egy prominens helyi fehér marhakereskedő, William K. Hale lehet a hibás, aki ismert volt az oszázsokkal folytatott kizsákmányoló ügyleteiről és nagy befolyással bírt a megyében. Tartalékos seriff volt, övé volt, illetve részben ő irányította a bankot, az ő tulajdonában állt a vegyesbolt és a ravatalozó. Ezen kívül az ő unokaöccse volt Ernest Burkhardt. Ő az a fehér férfi, aki a Kyle család egyetlen túlélőjének és minden vagyon örökösének, Mollie-nak a férje.

Az FBI beavatkozása

A gyilkosságok folytatódtak, és az azok felderítésére tett erőfeszítések mind kudarcot vallottak. A törzsi tanács a szövetségi kormányhoz fordult a halálesetek rejtélyének megoldásához. Mivel ezek fölött már nem hunyhattak szemet, a ma már FBI néven ismert szervezet kezdett el foglalkozni az oszázsok meggyilkolásának ügyével. Fedett ügynököket küldtek a megyébe, akik szépen lassan felderítették az összes visszaélést.

Ahogy a nyomozás során egyre világosabbá vált Hale lehetséges kapcsolata a gyilkosságokkal, újabb gyilkosságok történtek. Amikor Mollie Kyle is mérgezés tüneteit mutatta, a nyomozók megfejtették az ügyet. Kiderült, Hale nyomást gyakorolt az unokaöccsére, hogy vegye feleségül Mollie-t, majd bérgyilkosokat bízott meg az egész család meggyilkolásával. A nagybátyja nyomására Burkhardt mérgezett whiskyt adott a feleségének.

Számos állami és szövetségi tárgyalás - és több potenciális tanú meggyilkolása - után, Hale-t és két bűntársát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A gyilkosságok közül azonban sok megoldatlan rejtély maradt.

A virághold gyilkosai

Nem csak a gyilkosok voltak bűnösök, az oszázs indiánok kizsákmányolásához mindenki hozzájárult. A boltos, aki kihasználta, hogy a törzs tagjai nem igazán tudják még a valutájuk értékét, az orvos, aki nem megfelelő gyógyszereket írt fel a számukra, a gyámok, akik megfosztották őket pénzüktől, a halottkém, aki öngyilkosságnak könyvelte el a mérgezéseket... Nem az a kérdés, hogy ki volt bűnrészes, hanem az, ki nem.

A tragédia hatásai még mindig érezhetők a közösségen belül" - mondta Martin Scorsese, aki A virághold gyilkosai címmel forgatott filmet az oszázsok tragédiájáról, amely október 19-én kerül a hazai mozikba.

Ez is érdekelhet: