Az Ördögűző vagy a Ragyogás a legfélelmetesebb horrorfilmek közé tartozik és szinte kötelezőek a borzongást imádók számára, ám egy vizsgálatokon és méréseken alapuló kutatás szerint - meglepő módon - egyik sem került be a tíz legfélelmetesebb film közé.

A Science of Scare Project csapata 2020 óta minden évben összeválogatja az adott év legjobb horrorfilmjeit. Ehhez 250 filmrajongót választanak ki, és miközben filmeket néznek, mérik a pulzusukat. Az idei projektetben pedig még pontosabb mérést vezettek be, nem csak a pulzusszámot (BMP), hanem a szívfrekvencia variabilitását is vizsgálták, majd a kettőt összevetették.

A 2023-as eredmények szerint egy régi kedvenc tért vissza a ranglista élére, a 2012-es Sinister. A filmben Ethan Hawke egy írót alakít, aki valódi bűnesetek alapján veti papírra a regényeit, és egy nap nyugtalanító tartalmú filmekkel teli dobozra bukkan. Ezzel olyan természetfeletti események sora veszi kezdetét, amelyek rémálommá változtatják a szerző és családja életét.

A Science of Scare Project eredményei szerint a Sinister összesített ijedtségi pontszáma 96/100 volt, a legmagasabb pulzuscsúcs pedig elérte a 131 BPM-et, ami több mint kétszerese a 64-es átlagos nyugalmi pulzusszámnak. A második helyen a Host (amely az utóbbi két év listavezetője volt) a harmadik helyen a Skinamirink végzett - írja az Unilad.

A legfélelmetesebb jelenetet tartalmazó film a negyedik helyezett Insidious lett, ahol a nézők pulzusa a leggyorsabban a nyugalmi állapotról 133 MBP-re emelkedett.