1. A veterán rendezőlegenda, Ridley Scott (Szárnyas fejvadász, Gladiátor, Alien) ezzel a filmjével szép keretbe foglalta a pályafutását: a legelső általa dirigált mozifilm, az 1977-es Párbajhősök ugyanis szintén ugyanebben a történelmi korszakban, a napóleoni Franciaországban játszódott.

2. Ridley Scott a közelmúltban is készített történelmi mozit, és épp Az utolsó párbaj forgatásának utolsó napján jelentették be, hogy belefog a Napóleon elkészítésébe is. A produkció akkor még Kitbag néven futott, ami a korabeli katonák által hordott táskára utalt.

3. Ridley Scott nem csak Napóleon karrierjét, de a magánéletét is a filmje témájává tette, ami így egyszerre epikus történelmi mozi és szerelmesfilm. A semmiből jött, és mindent meghódított, közben viszont végig harcolt a hűtlen felesége szerelméért is. Mindenkit legyőzött, hogy lenyűgözze őt, közben viszont tönkretette magát – mondta erről a rendező.

4. A rendezőnek két színészjelöltje volt Napóleon szerepére, és akkor döntött Joaquin Phoenix mellett, amikor meglátta a Jokerben nyújtott alakítását. A másik jelölt nevét nem hajlandó elárulni.

5. A főszereplő Joaquin Phoenix tanácstalanul érkezett meg a forgatásra, nem érezte, hogy miként kéne játszania a szerepet. Ridley Scott leült vele, és jelenetenként átbeszélték az egész filmet, ami után Phoenix mindenkit lenyűgözött a teljesítményével.

6. A film másik főhőse Napóleon (első) felesége, Jozefin. Az ő szerepére Jodie Comert választotta ki Ridley Scott, akivel már Az utolsó párbajban is együtt dolgozott. Comer viszont kénytelen volt végül visszalépni a szereptől, mert a COVID miatti forgatási csúszások lehetetlenné tették a részvételét. Helyette érkezett Vanessa Kirby, aki többek között a Mundruczó Kornél rendezte Pieces of a Woman főszerepéből lehet ismerős.

7. Az igazi Napóleon 35 éves volt, amikor Franciaország császára lett, Jozefin pedig 6 évvel idősebb volt nála. Joaquin Phoenix 48 évesen forgatta a filmet, és Vanessa Kirby 14 évvel fiatalabb nála.

8. A film forgatása a Marengo fedőnéven zajlott, ami Napóleon egyik híres csatájának helyszínére utal. De nem csak a marengói összecsapás jelenik meg a filmben, hanem összesen hat nagy csatajelenetet élvezhetünk.

9. Ridley Scott egyedi filmkészítési módszeréből adódóan minden jelenetet egyszerre több kamerával vettek fel. Akadtak olyan pillanatok is a forgatáson, amikor 11 kamera dolgozott párhuzamosan.

10. Az alkotók fontos mintának tekintették a Napóleonról a saját korában készült ábrázolásokat, és például Jacques-Louis David képeit meg is idézték a filmben, a festő alakjával együtt.

11. A film forgatásának nagy része egy olyan országban zajlott le, ahova Napóleon az életében sosem jutott el: Angliában. Az itteni filmstúdiók és francia stílusú épületek „játszották el" a korabeli Franciaországot.

12. A film néhány kiemelt jelenete erejéig más országokba is ellátogatott a stáb, így rövid ideig Máltán, Marokkóban és Franciaországban is forgattak.

13. A Napóleon forgatása összesen 61 napig tartott, ami rendkívül rövid időnek számít egy ilyen léptékű produkció esetében. Ez a gyorsaság nagymértékben köszönhető Ridley Scott rutinjának és munkamódszerének, valamint az előzetes felkészülés részletességének.

14. A film kedvéért létrehoztak egy saját hadsereget a statisztákból, akik mind kaptak kiképzést és egyedi egyenruhát, és külön katonai táborokban szállásolták el őket.

15. A Napóleon díszbemutatóját a párizsi Salle Plevel filmszínházban tartották november 4-én. Az amerikai mozik november 22-én kezdik vetíteni, a hazai filmvásznakon november 23-án mutatkozik be.