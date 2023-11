Elhunyt a Szex és New York színésznője, Frances Sternhagen. A színésznő 93 évet élt, családja érzelmes sorokkal búcsúzott tőle.

Elhunyt Frances Sternhagen, aki a Szex és New Yorkban Bunnyt játszotta. Halálhírét a fia, Tony Carlin osztotta meg a médiával. A The Hollywood Reporternek eljuttatot rövid közleményben azt írta, továbbra is inspirálja a családot Frances szeretete és egész életútja. A népszerű amerikai színésznő hétfőn békésen, természetes halállal hunyt el.

A Szex és New York című sikersorozatban Frances játszotta Bunny MacDougal szerepét, Charlotte York első anyósát, aki igen akaratos, irányító karakter volt. Cigarettázott, szerette az alkoholt, és egy pazar connecticuti kastélyt birtokolt, amelyben egy orchideákkal teli üvegház is volt.

Frances szerepelt a Vészhelyzet című sorozatban is, ahol Dr. John Carter arisztokrata chicagói nagymamáját alakította. Legutóbb a The Closer (A főnök) című sorozatban láthatta a közönség.

A színésznő rendszeresen kapott olyan szerepeket, melyekben kissé ellenszenves karaktereket alakított, de ezt kicsit sem bánta.