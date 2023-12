Hétgyerekes családba született

1953. december 17-én a New York állambeli Hornell városában született egy ápolónő anya és egy orvos apa gyermekeként. A hétgyerekes családban ő volt a második legfiatalabb. Apa ágon angolok, írek, skótok az ősei, anyai oldalról pedig holland bevándorlók.

Sok hullát látott tiniként

Egy kisvárosban nőtt fel, ahol az apja nem csak a helyi orvos, de a helyi kórboncnok is volt. A tudományos érdeklődését pedig mindig igyekezett átadni a gyerekeinek is, akiket tizenéves korukban már gyakran bevitt magával a boncterembe is.

Az istállók a hobbijai

A középiskola után az építőipar érdekelte leginkább, és el is kezdett ilyesfajta tanulmányokat, mielőtt elcsábult volna a színészet irányába. De hobbiként megmaradt számára az ilyesfajta tevékenység, és saját maga alakította át egy régi istálló épületét családi otthonná a montanai farmján. De jótékony célból több helyen is végzett ilyesfajta felújításokat, a szülővárosában például közösségi központ lett egy régi istállóból.

Előbb tanította, aztán gyakorolta

A drámatagozatos tanulmányai után maradt az egyetemi pályán, és tanítani kezdte a színészi és rendezői mesterséget, miközben persze maga is szerepelt színházi előadásokban. De filmekben nem, és a diákjai biztatására kezdett el szereplőválogatásokra járni. Az egyik diákja, John Dahl később hollywoodi rendező lett, és adott is szerepet a korábbi tanárjának a Végső csábítás című filmben.

Nem érez szagokat

21 éves korában egy színházi próba közben elesett, és olyan szerencsétlenül ütötte be a fejét, hogy két napig kómában volt. Azóta egyáltalán nem észleli a szagokat, és a bal könyöke is érzéketlen maradt.

Egy paródiával futott be

Már a harmincas évei közepén járt, amikor elkezdett filmekben szerepelni. Ezután viszont gyorsan sztárrá vált Hollywoodban, köszönhetően az olyan filmeknek, mint a Borzasztó emberek, Az alkalmi turista, és főként a Star Wars-paródia Űrgolyhók, amiben a főszerepet, Han Solo és Luke Skywalker karaktereinek egy összegyúrt-újraértelmezett változatát alakította.

Egy elnök mellett nézte meg az elnöki alakítását

A karrierje egyik leghíresebb szerepét A függetlenség napja című inváziós sci-fi hozta el, amiben magát az amerikai elnököt játszotta el. A film bemutatóján a Fehér Házban pedig Pullman közvetlenül az akkori elnök, Bill Clinton mellett ült – miután a film rendezője átadta neki a helyét, mert félt Clinton reakciójától a Fehér Ház filmbeli lerombolására.

Íróként is sikeres

A színházi alkotómunka a mai napig fontos részét képezi az életének, és ezt nem csak színészként és rendezőként, de drámaíróként is műveli. Az Expedition 6 című darabját 2007-ben mutatták be San Franciscóban, és egy űrhajó fedélzetén játszódik.

Közel négy évtizede tart a párkapcsolata

Az 1980-as évek közepén ismerte meg Tamara Hurwitz táncost, aki 1987 óta felesége, és három gyermekének édesanyja is. Három otthont tartanak fenn: a már említett montanai farmon kívül egyet a színházi munkák miatt fontos New Yorkban és egyet a filmes központ Los Angelesben.

Krimikben láthatod

Az utóbbi időben főként kisképernyős produkciókban állt kamerák elé, és a sorozatokból is a különféle bűntörténeteket részesítette előnyben. A négy éven át futó A tettes című szériában a főszereplő nyomozót alakította, az idén debütáló Murdaugh Murdersben viszont épp a gyilkosságok elkövetőjét.