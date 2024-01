Első nagylemezével áll színpadra Csernik Csinszka, 2024 január 19-én a Turbina Kulturális Központban. A ,,Finally Opening up" című album megjelenését követően élőben is részesei lehetünk az alternatív r&b, hiphop és fúziós jazz bódító dallamainak.

Az erdélyi születésű, budapesti énekes-dalszerző projektjét a Petőfi Kulturális Egyesület Nagylemez pályázat támogatásával, Stámusz Ferenc producerálásában készítette egy évet felölelő intervallum alatt. 2023 nyarán napvilágot látott „Finally Opening Up" című albuma egy lépésről-lépésre felépülő zenei utazás, ahol minden dal egy-egy életszakaszt jelöl Csinszka eddig megtett útjából.

Improvizatív dallam világával és őszinte szövegeivel egy 12 lépcsős útkeresést térképez fel. Keverve az élő és digitális hangzást, számai egy hibrid dalcsokrot alkotnak, amiben Csinszka angol nyelven énekel küzdelmeiről, érzelmeiről kendőzetlen őszinteséggel. A folyamat nem csak öngyógyító hatással volt az énekesnőre, de életben is tartotta a nehéz időszakjaiban. Egyfajta kapaszkodó volt számára a mindennapokban. Az album készítésekor nem egy meghatározott munkafolyamatot követve, hanem számtalan stílust és megközelítést ötvözve dolgozott Csinszka. Gondolatait és érzéseit olyan tempóban formálta számokká, ahogy azok jöttek:

„Ha írok, akkor írok a kilences buszon, írok a ruhatárban, írok ha nem tudok elaludni, írokegy bulin, ahol oldalra fordulva lefirkárok pár sort. Tehát írok, amikor nem ülök le írni.Azokat a dolgokat írom le, amik természetesen jönnek. Nem azért mert kell, hanem mertjólesik, és ezekből építem fel a számokat."

Az alkotási folyamat során egyes dalok spontán freestyle vagy jam session eredményeként, míg voltak

amelyeknél szövegek és dallamok már a kezdettől szimbiózisban születtek.

„Az alkotás folyamatában minden részletet gondosan megterveztem, és egy erőteljes, 12 lépcsős szerkezetet formáltam, mely mélyen belőlem meríti az erőt. Az inspirációt alkotó anyag a valóságos, masszív élettapasztalatokból született."

Csinszka hangsúlyozza az album dalainak struktúráját, melyek egyfajta rendezett rendszert alkotnak az életének különféle szakaszait és fejlődését tükrözve. A 12 lépcsős szerkezet metaforikusan ábrázolja az életutat, ahol a legalsó és legfelső lépcsőfok közötti kapcsolat kifejezi a mélypontok elfogadását és a fejlődés lehetőségét.

A Finally Opening Up tehát egy bensőséges atmoszférát teremtve kísér bennünket lépcsőről-lépcsőre a saját útkereséseinkben és személyes harcainkban is. Csinszka életének következő mérföldköve biztosan a január 19-i debüt show lesz, amelyet nem egy szimpla koncertnek kell elképzelni, a zene kiegészül még más művészeti ágakból érkező tehetségek munkáival is.