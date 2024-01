Beleszületett a szakmába

Jason Kent Bateman néven látta meg a napvilágot a New York mellett található Rye városában 1969. január 14-én. Az angol édesanyja korábban stewardessként dolgozott, az édesapja film- és tévérendezőként tevékenykedett, és egy hollywoodi színtársulatot is alapított. Jason Bateman nővére, Justine Bateman is elismert színész lett (Családi kötelékek, Született feleségek, A férfi fán terem).

Farmon és csodaautóban kezdett színészkedni

Gyerekszínészként kezdte a karrierjét, és 12 évesen már A farm, ahol élünk sorozat egyik visszatérő szereplője lett. Valószínűleg kevesen emlékeznek rá a Knight Riderből, pedig abban is felbukkant 15 évesen: a harmadik évad Lost Knight című epizódjában ő alakította azt a srácot, aki összebarátkozik az emlékezetét vesztett Kitt csodaautóval.

Még érettségije sincs

A nyugat-hollywoodi Pacific Hills School diákjaként végezte a tanulmányait, de otthagyta az iskolát, mielőtt az érettségire került volna a sor. Ekkoriban forgatta Az ifjú farkasember 2. című filmjét, és nem maradt mellett ideje tanulni, később pedig nem érezte szükségét ezt pótolni.

Minden idők legfiatalabb amerikai rendezője lett

A Valerie című tévésorozatban nem csak szerepelt tizenévesen, de három epizódot meg is rendezett belőle. Tette ezt mindössze 18 éves korában, ezzel pedig a valaha volt legfiatalabb rendező lett, akit a DGA (Amerikai Rendezők Céhe) regisztrált, mint profi szakmabelit.

Tévésorozatok hozták el a legnagyobb sikereit

Felnőtt színészként Az ítélet: család című vígjátéksorozat egyik főszerepe hozta el számára az igazi ismertséget, és ugyan utána mozifilmes fronton is számos sikerben volt része, de a csúcsra megint egy sorozattal, az Ozarkkal jutott el: 13 Emmy-jelölést kapott érte, és rendezői díjat is.

Jennifer Aniston a kedvence

Nem csak a magánéletben ápolnak közeli barátságot a sztárszínésznővel, de Jennifer Aniston a kedvenc szakmai partnere is Batemannek. Már öt filmben szerepeltek együtt: Szakíts, ha bírsz (2006), Sejtcserés támadás (2010), Förtelmes főnökök (2011), Förtelmes főnökök 2 (2014), Hivatali karácsony (2016).

Világsztár énekes az apósa

2001 óta él házasságban a színésznő Amanda Ankával, aki a híres énekes Paul Anka (You Are My Destiny) lánya. A házaspárnak két lánya született, akiket a Los Angeles-i otthonukban nevelnek.

Több mint két évtizede nem iszik alkoholt

A húszas éveiben kicsit túltolta a bulizást, amit szerinte a maximalizmusának köszönhetett. A szórakoztatóiparban eltöltött évei alatt hozzászokott, hogy mindenben a legjobbat kell nyújtania, ő pedig ezt a bulizásra is érvényesnek érezte. Így minden alkalommal az eszméletvesztésig ivott, egy idő után pedig rá kellett jönnie, hogy ennek nem lesz jó vége, és 2001 óta teljesen absztinens.

A futásra és biciklizésre esküszik

Sportos életmódot folytat, ami főleg biciklizésben és abban nyilvánul meg, hogy minden egyes nap lefut nyolc kilométert. Futás közben nem szeret zenét hallgatni, mivel ez számára egy fajta meditációs idő, amikor kitisztítja az elméjét.

Egyre nagyobb teret kap a rendezői karrierje

Legutóbb az Air – Harc a legendáért című mozifilmben láthattuk Jason Batemant, de nemsokára érkezik a Black Rabbit című sorozata, amiben Jude Law oldalán szerepel, de a rendezői feladatokat is magára vállalja. Akárcsak az előkészítés alatt álló The Pinkerton című western esetében, ami mozifilmes fronton is meghozhatja számára a rendezői áttörést.