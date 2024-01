A Városligeti Műjégpályán rendezik meg a Garden Partyt, amelynek fellépőlistája három ikonikus zenekarral bővült. A már korábban bejelentett Karácsony James és zenekara, a Mezzoforte izlandi instrumentális banda, a svájci The Next Movement mellett az Első Emelet, az Incognito és az Ocho Macho is csatlakoznak a fesztiválhoz.