Görög és filippínó vér is folyik az ereiben, 40 évesen már kétszeres nagypapa lett, videót állított össze Budapestről, és most búcsúzott el a leghíresebb szerepétől. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a születésnapját ünneplő hollywoodi sztár, Dave Bautista kapcsán.

Görög és filippínó vér is folyik az ereiben

1969. január 18-án született az Egyesült Államok fővárosában, Washington D.C.-ben. A fodrászként dolgozó édesapja háromnegyed részben filippínó, egynegyed részben angol/ír származású, anyai oldalról pedig görögök az ősei.

Vízimentőként és kidobóként is dolgozott

Szegénységben nőtt fel, és 13 éves korában már autókat lopott. Később éjszakai klubokban dolgozott kidobóként, de egy verekedés miatt felfüggesztett börtönre ítélték, így váltania kellett. Ekkor elment vízimentőnek, majd testépítőként próbált megélni, nem sok sikerrel.

30 felett lett belőle profi sportoló

1999-ben vágott bele a profi pankrátori karrierbe, egy szomorú élmény hatására: annyira nem volt már pénze, hogy egy kollégájától kellett kölcsönkérnie karácsonyi ajándékra a gyerekeinek. A pankrátori karrier viszont nagyon bejött neki, 'Batista' becenéven 2002 és 2010 között hatszoros világbajnok lett, és dollármilliókat keresett.

40 évesen már kétszeres nagypapa volt

Már túl van három házasságon, bár az utolsó hivatalosan még tart. 1990 és 1998 között Glenda Fe Bautista volt a felesége, akitől két lánya született. 1998 és 2006 között Angie Lewis-szal élt házasságban, és már elváltak az útjaik, amikor megszületett a közös kisfiuk. 2015-ben vette Sarah Jade-et, és ugyan hivatalosan még mindig házasok, de 2019 óta külön élnek. A legidősebb lánya révén pedig Bautista már kétszeres nagypapa, és jó régóta az: már 40 évesen elmondhatta ezt magáról.

A fémdobozokat gyűjti

Nem is akármilyen fémdobozokat, hanem a régiségnek számító ételhordókat, amik Amerikában kicsit másképp néznek ki, mint amit mi így hívunk, és inkább szendvicseket szoktak benne munkahelyre-iskolába vinni. Egy E.T.-t ábrázoló fémdobozzal kezdődött a gyűjtési mániája, amit a második feleségének vett ajándékba, de aztán annyira megtetszett neki, hogy magának is vett egy másik ugyanilyet, és ez lett a kollekció első darabja.

Egy könyvvel kért bocsánatot az elhagyott feleségétől

2007-ben jelent meg az önéletrajza Batista Unleashed címmel, ami segített rendezni a kapcsolatát a családjával is. Előtte vált el a második feleségétől, aki közben rákbetegséggel küzdött, és érthető módon hallani sem akar Bautistáról. A könyve elolvasása után azonban kibékültek, és a sztár azóta a rákellenes küzdelem egyik élharcosa is lett különféle alapítványok támogatásával.

Nem akar főszereplő lenni

A filmszínészi karrierje kezdetén a külseje miatt általában gyilkosok és verőemberek háttérszerepeit osztották rá, de aztán fokozatosan felfedezték a színészi tehetségét is olyan alkotásokban, mint a Szárnyas fejvadász 2049, a Tőrbe ejtve: Üveghagyma, vagy a Kopogás a kunyhóban. Ennek ellenére nem vágyik főszerepekre a továbbiakban sem, saját bevallása szerint nem képes elképzelni magát ilyen pozícióban, és tökéletesen elégedett így is a karrierjével.

Odavolt Budapesttől

Többször forgatott már nálunk, a Dűne két részén kívül a The Killer's Game című, még bemutatás előtt álló filmjének munkálatai is nagyrészt Magyarországon zajlottak. Budapest pedig olyannyira lenyűgözte Bautistát, hogy az Instagram-oldalára külön kis videót is készített az itteni élményeiről.

Félig vegetáriánus

2010 óta követi a peszketariánus táplálkozási elveket, amit a magyarban leggyakrabban szemi-vegetáriánusként, azaz fél-vegetáriánusként szoktak emlegetni. Ez a diéta kizárja a húsokat, de a zöldségek és gyümölcsök nagy aránya mellett a halakat is részévé teszi a táplálkozásnak.

Főként folytatásokban láthatod

Legutóbb A galaxis őrzői: 3. részben láthattuk őt a moziban, amivel el is köszönt az őt világsztárrá tevő Drax szerepétől. A The Killer's Game-en kívül hamarosan érkezik a Dűne: Második rész, amiben egy kisebb akciószerep jutott neki, majd a Netflixes sikerfilmjének sorozatváltozata, az Army of the Dead: Lost Vegas, és a vígjáték Kémecském 2.