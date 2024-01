Angol munkásgyerekből lett hollywoodi sztár

1904. január 18-án az angliai Bristolban született egy munkásosztálybeli család gyermekeként. Az eredeti neve Archibald Alec Leach, ezt a hollywoodi karrierje kezdetén változtatta meg Cary Grant-re a korszak nagy férfisztárjai (Clark Gable, Gary Cooper) neveinek mintájára.

Felnőttként tudta meg, hogy életben van az anyja

A gyerekkorát szörnyű körülmények árnyékolták be. Az apja alkoholista volt, az anyja pedig súlyos depresszióban szenvedett, és elmegyógyintézetbe került. Grant kilencéves volt ekkor, és az apja csak annyit mondott neki, hogy az anyja hosszú utazásra ment, majd később azt, hogy meghalt. Az apa a fiának csak a halálos ágyán árulta el az igazat. Az ekkor már 31 éves Grant persze rögtön felkereste az anyját, de az állapotán már nem tudott segíteni.

13 évesen elment vándorkomédiásnak

A nem túl szívderítő otthoni körülmények is hozzájárultak ahhoz, hogy Grant 13 évesen megszökött, és csatlakozott egy vándorkomédiás társulathoz. Az apja először még hazahozta, de Grant újra megszökött, és ezután már megengedte neki, hogy rendes szerződéssel csatlakozzon a társulathoz. 1920-ban amerikai turnéra indultak, és Grantnek annyira megtetszett az Újvilág, hogy kint maradt. Eleinte ott is színpadi komédiásként és akrobataként lépett fel, majd a látványosan jóképű és sármos fiatalembert az 1930-as években felfedezte magának Hollywood is.

Ragaszkodott a napbarnított arcbőrhöz

Az Amerikába tartó 1920-as hajóúton megismerkedett a kor egyik nagy hollywoodi sztárjával, Douglas Fairbanksszel, aki épp a nászútjáról tartott hazafelé. Lenyűgözte őt Fairbanks személyisége, és igazi példaképpé vált számára. Azt is tőle vette, hogy mindig napbarnítottnak kellett lennie az arcbőrének, ehhez élete végéig ragaszkodott.

Komikusból lett Hitchcock kedvence

A hollywoodi karrierje kezdetén főként vígjátékokban aratott sikereket, és el is könyvelték őt a romantikus komédiák vonzó főhősének. Ez a film- és szereptípus viszont kikopott, és Grant már a visszavonulást fontolgatta, amikor rátalált Alfred Hitchcock, akinek a kedvenc színésze lett olyan thrillerekben, mint az Észak-északnyugat.

Róla mintázták James Bondot

Ian Fleming 1953-ban teremtette meg a kémregényében James Bond figuráját, és a 007-es ügynök külsejének és eleganciájának elképzelésekor nagyban támaszkodott a kor elsőszámú hollywoodi férfisztárja, Cary Grant alakjára. Ezért aztán az első James Bond-film készítésekor fel is ajánlották a szerepet Grantnek, de ő ekkor 58 évesen már túl öregnek érezte magát hozzá.

Majdnem belehalt az ivászatba

1948-ban hepatitis fertőzés miatt került betegágyba, és olyan súlyosak voltak a tünetei, hogy az orvosok csak 10% esélyt adtak az életben maradására. A problémát főleg az okozta, hogy az évtizedek óta tartó folyamatos alkoholizálás miatt a mája rossz állapotba került, és végül több mint fél év alatt sikerült csak felgyógyulnia.

Öt feleséget fogyasztott el

Képtelen volt hosszabb ideig megállapodni egyetlen nő mellett, az ezzel kapcsolatos kötődési problémáit az anyja okozta traumákig vezette vissza. Ötször házasodott, a legtöbb esetben szakmabeli nőket vett el, és néhány évnél sosem bírta tovább. A legszenvedélyesebb szerelem saját bevallása szerint Sophia Lorenhez fűzte, akinek a kedvéért még el is vált, de a színésznő inkább Carlo Ponti producert választotta.

62 évesen lett apa

A rövid életű házasságaiból sokáig nem született gyereke, hogy aztán a negyedik frigyben megtörjön a jég. Cary Grant már 62 éves volt akkor, amikor megszületett az első és egyetlen gyereke, ezt viszont élete legfontosabb eseményének érezte, és visszavonult a színészi pályától is, hogy minél többet lehessen együtt a kislányával.

Turné közben hunyt el

Élete utolsó éveiben egyszemélyes vándorelőadással járta Amerikát, aminek keretében a régi filmjeiből vetítettek le részleteket, és a közönség kérdezhette őt. A turné iowai állomásán váratlanul agyvérzést kapott, és a kórházba szállítás után, 82 éves korában elhunyt.