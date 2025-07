Chris Martin viccesen "leleplezett" egy titkos viszonyt a Boston-i Coldplay-koncerten

A Coldplay Bostonban adott koncertje nemcsak zenei, de botrányos pillanatokban is bővelkedett, köszönhetően egy kiss camnek és Chris Martinnak, aki a lehető legviccesebben, de öntudatlanul leplezett le egy kényes helyzetet.

Chris Martin megfagyasztotta a levegőt a bostoni csarnokban.

Forrás: ZUMA Wire

Egy ártatlan koncertpillanat, ami kínos PR-katasztrófává vált Chris Martin által

Ahogy az szokás, a koncert közepén beindult a „kiss cam”: a kamera találomra kiválasztott egy-egy párost a közönségből, akiket a nagy kivetítőre tett. Egy nő és egy férfi került reflektorfénybe, jól láthatóan összebújva álltak. A nő mosolygott, a férfi pedig azonnal zavarba jött és megpróbált eltűnni a kamera elől.

Chris Martin – aki épp a színpadon állt – észrevette a jelenetet, és megpróbál vicceskedni:

„Vagy viszony van köztük, vagy csak nagyon szégyenlősek.”

A tömeg nevetni kezdett, a zenekar pedig ment tovább, de az internet nem felejt. A videó felkerült TikTokra és X-re és a közönség azonnal nyomozásba kezdett: kik ezek az emberek?

Az online „detektívek” hamar beazonosították a párt. A férfi Andy Byron, az Astronomer nevű amerikai adatplatform-cég vezérigazgatója, a nő pedig Kristin Cabot, a vállalat HR-vezetője. Mindketten házasok – de nem egymással.

A The Sun szerint Byron felesége, Megan Kerrigan Byron pedagógus, akinek közösségi profiljáról azóta eltűnt a férje vezetékneve. Cabot, aki karrierje során több techcégnél is HR-főnökként dolgozott, LinkedIn-profilján azt hirdeti: „képes kiépíteni a vezetők bizalmát”. Hát… ez most máshogy sikerült.

A kínos PR utóhatás

A Coldplay-momentum azonnal vírussá vált, és az internet két táborra szakadt: egyesek szerint csak túlgondolt jelenet volt, mások szerint egy viszony, ami most nyilvánosan bukott ki. A legkellemetlenebb az egészben, hogy a cég HR-vezetője került egy etikai viharfelhő közepébe – pont ő az, akinek ilyen helyzeteket cégen belül kezelnie kéne.

A vállalat, az Astronomer egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt, és sem Byron, sem Cabot nem kommentálta a történteket. De a PR-kár már megtörtént.