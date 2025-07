Felpüffedt arcából kifolyt a töltőanyag: 3 hónapig bujkált a nő az elrontott plasztikája után − FOTÓ

A nőt többször is kezelni kellett, míg végül a gyulladást és a maradék anyagot sikerült eltávolítani. Most már jobban van, de még mindig nem tud mosolyogni ugyanúgy, mint előtte, és arcában is vannak még csomók.

„Csak egy kis ajakfeltöltés” – A szépségének néha nagy ára van

Az ilyen elrontott plasztikai esetek rávilágítanak arra, milyen könnyű elhinni, hogy egy plasztikai beavatkozás rutinfeladat, szinte már „wellnesskezelés”. A közösségi médiában nap mint nap látjuk az ajakfeltöltés, arcfeltöltés vagy ránctalanítás előtte-utána képeit, de senki sem beszél a kockázatokról – pedig azok nagyon is valósak. A fiatal nő példája is mutatja: egy aprónak tűnő plasztika is torkollhat hosszú hónapokig tartó szenvedésbe. Éppen ezért nemcsak a szakember kiválasztása, hanem a saját tájékozódásunk és a testünk jelzéseinek komolyan vétele is elengedhetetlen, ha szépészeti beavatkozásra adjuk a fejünket.

A nő most azért osztotta meg fotóit és tapasztalatait, hogy mások ne essenek ugyanebbe a hibába. A szépség ára néha túl nagy, főleg ha az elrontott plasztika évekig tartó következményekkel jár.