A Budapest Central European Fashion Week az elmúlt évek során a közép-európai régió egyik legfontosabb divateseményévé vált, a szakma képviselői, a buyerek, a tervezők, valamint a hazai és nemzetközi média találkozásának elsőszámú platformja a térségben.



A programsorozaton több mint 20 márka mutatkozik be. Az egyes kategóriákat az előző szezonban bevezetett szakmai elvek mentén, a rendezvényt támogató tanácsadó testület, az Advisory Board által kidolgozott kritériumrendszer alapján alakították ki. A magyarok mellett régiós tervezők munkáival is találkozhat a közönség, az esemény egyfajta hidat képez a térség országai között a szakmai színtéren. A régiós márkák jelenlétével emelt központi rendezvény lehetőséget teremt a kreatív ágazatok exporttevékenységének növelésére, a bemutatkozás egyúttal ugródeszkát is jelent a márkák számára. A catwalk showknak és kollektív bemutatóknak a hazai és egyetemes művészeti örökség kiemelkedő helyszíne, a Szépművészeti Múzeum épülete ad otthont.



Az előző szezonban találkozhatott a közönség a BCEFW történetében először a Fashion Hub koncepciójával. A nemzetközi divathetek szakmai gyakorlatát követve az itt megrendezett tematikus, ingyenes programok kötetlen formában mutatják be a divat világát. A Fashion Hub a divathét teljes ideje alatt az Andrássy úti Hungarian Art and Business épületében várja a látogatókat. A szakmai előadások, fenntarthatóság és technológiai innovációkra fókuszáló workshopok, kerekasztal-beszélgetések kifejezett célja a fiatalok, a Z-generáció megszólítása, inspirálása.



A stratégiánk kiemelt célkitűzése, hogy erősítse a hazai divat- és desingipar pozícióját a régiós színtéren, az ennek jegyében megrendezett események pedig az ország turisztikai vonzerejét is növelik. A Budapest Central European Fashion Week helyszínválasztása országimázs szempontjából is nagyon előnyös, hiszen az érdeklődők, a nemzetközi szakmai közönség és a média képviselői a Szépművészeti Múzeum, a Városliget, a Hősök tere és az Andrássy úti HAB épületének lokációjába, a főváros egyik legfontosabb turisztikai központjába látogatnak" – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.