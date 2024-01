Újabb kategóriában ismerték el a Szigetet a legnagyobb presztízsű nemzetközi fesztivál megmérettetésen, a European Festival Awardson. A "Take a stand", azaz a társadalmi ügyek melletti kiállás kategóriában ezúttal a Sziget törekvéseit díjazta az európai szakemberekből álló zsűri. A díjátadó gálára január 17-én került sor, a hollandiai Groningenben. A European Festival Awardstól függetlenül pedig a napokban, az „A Greener Future" tanúsítvánnyal, a Sziget fenntarthatósági törekvéseit is elismerték.

„Itt az ideje kiállni Európáért, sőt az egész világért. Egy olyan mozgalmat kell létrehoznunk, amely ösztönzi a társadalmi összetartást, és támogatja toleranciát" – írják a Take a Stand-díj létrehozói, kiemelve, hogy arra kell ösztönözni az embereket, hogy kiálljanak a békés párbeszédért, humanizmusért, toleranciáért és a kölcsönös megértésért.

A Take a Stand-díjat minden évben az a fesztivál kapja, melynek tevékenysége kiemelkedően hozzájárul e célok eléréséhez. Kádár Tamás, a Sziget főszervezője elmondta: A Sziget a kezdetek óta képviseli ezen értékeket, kiáll az elfogadás, a tolerancia, az egyén szabadsága mellett. Ezeket az elveket, a Sziget DNS-ét alkotó értékeinket, több mint egy évtizede az Island of Freedom és a Love Revolution szlogenek égisze alatt foglaltuk össze, de 30 éve meghatározó alappillérei a programszervezésünknek, kommunikációnknak is."

A nagy presztízsű európai fesztivál elismerést, a European Festival Awardsot, a Yourope európai fesztiválszövetség és a Virtual Festivals Europe fesztiválhonlap alapította több, mint 10 éve. A díj eddigi történetében a Sziget kétszer hozta el a „Legjobb Nagyfesztivál" fődíjat, két alkalommal nyert a „Best Line-up" kategóriában is, és nem volt olyan év, hogy a Sziget ne jutott volna valamilyen kategóriában a legjobbak közé.

Idén a Sziget Szervezőiroda "Az év promótere", a Sziget Fesztivál "Az év lineup-ja" kategóriában is shortlist-es volt, a Heineken Balaton Sound pedig ismét bekerült a legjobb közepes méretű fesztiválok közé. Végül a Sziget a "Take a Stand" kategóriában végzett az élen, olyan fesztiválok versenyében, mint a dán Roskilde, a spanyol Sonraìz, a finn Provinssi vagy a szlovák Pohoda.

A Sziget – a European Festival Awardstól függetlenül – egy másik nemzetközi megtiszteltetésben is részesült nemrég, mely szerint az „A Greener Future" (AGF) tanúsítvány a Sziget fenntarthatósági törekvéseit ismerte el. Az értékelés a fenntarthatóság olyan területeinek részletes elemzését foglalja magában, mint például a közlekedés, az energiafelhasználás, a hulladékkezelés, a vízhasználat, a helyi környezet védelme, a CO2 kibocsátás vagy a vendéglátás.