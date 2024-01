Négy esküvő és egy temetés (1994)

A britek hagyományosan erősek romantikus vígjátékokban, és a romantikus vígjátékok egyik állandó kellékei az esküvők. Ebben a filmben pedig kapásból négy emlékezetes esküvőt is kapunk, ahogy azt a cím is elárulja. Az összejövésre ítélt Hugh Grant és Andie MacDowell pedig a legkülönfélébb szereposztásokban vesznek részt rajtuk (előbbi a film legelején például elkéső barátként), csak sokáig épp úgy nem, ahogy azt a nézők leginkább látni szeretnék, azaz vőlegényként és menyasszonyként.

Álljon meg a nászmenet! (1997)

Julia Roberts és Delmot Mulroney az esküvői mozik koronázatlan királynőjeként és királyaként számos filmjükben közeli kapcsolatba kerültek mindenféle romantikus házasságkötési ceremóniákkal. Ebben a filmben mégsem egymással házasodnak, sőt barátokat alakítanak – akik közül az egyik meg akarja akadályozni a másik házasságkötését, mert időközben rájön, hogy szerelmes belé. E célból pedig még egy áljegyest is kerít magának, és ez még csak a lagzis bonyodalmak kezdete.

Macskajaj (1998)

Nászajándékok számba vétele sosem volt még olyan emlékezetes mozivásznon, mint amit Emir Kusturica vadromantikus mozijában láthatunk. A máig kultikus státusznak örvendő fergeteges balkáni komédia fináléját adja az a dupla esküvő, ami szimpla kényszerházasságnak indul, hogy aztán örömünnep váljon belőle, és egy kettéfűrészelt kerti budi révén még a gonosz is elnyerje méltó büntetését.

Bazi nagy görög lagzi (2002)

Szinte a semmiből robbant be a kétezres évek nagy romantikus sikerfilmje: a főszereplő és a forgatókönyvet is jegyző Nia Vardalos a saját élményeiből merített egy görög lány és egy amerikai fiú szerelmének történetéhez, ami egy esküvőn kívül a kulturális különbségekről és az elfogadásról is mesél. Ezt pedig olyan hatásosan tette, hogy folytatások is készültek hozzá (a harmadik rész tavaly nyáron érkezett a mozikba), sőt a „bazi" szót mindenféle egyéb esküvős filmek magyar címébe is számos alkalommal erőltették bele a hazai forgalmazók.

Mamma Mia (2008)

Az egész cselekmény keretét egy esküvő eseményei adják, még ha a történet tétje más is a Mamma Mia! esetében. Hiszen a fő kérdés az, ki a menyasszony apja, így három lehetséges örömapa is meghívást kap a lagzira. Az ABBA-dalokkal színesített, görög szigeten tartott romantikus kavalkádot nézők milliói imádták, a második rész pedig csak fokozta a rajongást.

Palm Springs (2020)

Nem túl romantikus dolog újra meg újra esküvővel próbálkozni, nem igaz? Pláne nem az, ha ugyanazt a szörnyű esküvőt kell újra- meg újraélni. De mi van akkor, ha épp ez ad lehetőséget életed szerelmének megtalálására? A világjárvány idejének romantikus komédiája, tökéletesen kifejezte a pandémiás karanténok életérzését, hisz a főhősei ugyanabba a napba vannak bezárva újra és újra? A jól ismert képletet ráadásul azzal bonyolította a Palm Springs, hogy ezúttal egy esküvői vendég fiú és lány éli át az időhurkos helyzet minden lehetőségét és kínját, így a szerelem is újabb és újabb megvilágításba kerül.

Imádlak utálni (2023)

Január 18-tól látható a mozikban a legújabb hollywoodi esküvős romkom, ami a zsáner egyik jól ismert képletét használja fel: azt a helyzetet, amikor egy lagzi vendégeként két ember úgy tesz, mintha ők egy pár lennének. Ez esetben ráadásul két olyan emberről van szó, akik amúgy utálják egymást. De hogy akkor miért mennek bele ilyen játékba? És mi lesz a vége? A moziban kiderül!