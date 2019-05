Az Egyesült Államok felfedezésének egyik legjobb módja a lakóautó-bérlés. Mellette szól a kényelem, az ár, és természetesen a hamisítatlan amerikai életérzés is. A lakókocsis utazást applikációkkal, előfoglalásokkal és a tapasztalt utazók tanácsainak meghallgatásával még könnyebbé tehetjük.

Hány, de hány amerikai filmben láttuk már azt a képsort, amikor a főszereplő bepakol egy frissen vásárolt lakóautóba, majd, átadva magát a szabadság érzésének, nekivág az országútnak. Ennek a filmnek a főszereplői akár mi is lehetnénk: az Egyesült Államokban reneszánszát éli a lakóautós nyaralás, ez a fajta életre szóló kaland ráadásul olcsóbb és flexibilisebb is, mint egy klasszikus út.

"A lakóautó-bérlés Amerikában a magyar utazók között még mindig különlegességnek számít, de egyre többen választják ezt a módot. A legkedveltebb részek a nyugati part államai, nemzeti parkjai, például Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona, illetve nagyon népszerű módja az utazásnak Floridában is a lakóautó-bérlés. A déli rész, Texas, Louisiana, Alabama, Georgia pedig az egyik legjobb és legkülönlegesebb úti cél lehet, amelyet egyre többen felfedeznek a legtöbbet látogatott, korábban említett úti célok után" – nyilatkozta Schmid-Lengyel Mónika utazási szakértő, aki már több mint 10 éve foglalkozik amerikai utazások szervezésével, köztük lakóautó-foglalásokkal.

Az utazási szakértő szerint a lakóautó-bérlésnek számos előnye van egy olyan utazással szemben, ahol szállást és autót foglalunk.

"Az első és legfontosabb, hogy nem vagyunk időhöz kötve. Míg a szállásokat általában előre érdemes lefoglalni konkrét dátumokra, úgy lakóautó-bérlés esetén szabadon eldönthető az utazás közben, hogy adott városban, nemzeti parkban vagy a tengerparton mennyi időt szeretnénk eltölteni. A szabadság érzése és a természetközeli időtöltés feltölti az utazókat. Emellett a lakóautózás nagy előnye, hogy nem a csomagok ki-be pakolásával kezdődik minden nap, így ezt az időt is hasznosan tölthetik" – tette hozzá, és kiemelte, a lakóautózás kiváló lehetőség családok részére, kisgyermekekkel is. Baráti társaságoknak akár egyszerre több lakóautó is bérelhető, így igazi élmény egy nagyobb társaság számára.

"Az útvonaltervezés nagyon fontos, mert a távolságok a városok és nemzeti parkok között sokkal nagyobbak, mint európai viszonylatban. Figyelni kell arra, mely utak járhatók lakóautóval, és melyek nem. Léteznek időszakosan megnyitott útvonalak, amelyeket az időjárás függvényében bármikor lezárhatnak, ami, ha valaki nem veszi figyelembe, 5-6 órás kerülőt is jelenthet. Számos lakóautópark található a legismertebb útvonalak mellett, amelyeket előre akár egy applikáción keresztül is foglalhatnak, módosíthatnak. Az üzemanyagárak kedvezőbbek, mint Európában, de figyelni kell rá, hogy távol lehetnek egymástól az üzemanyagtöltő állomások, így nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a tankolást. A keleti parton a nagyobb városokban szigorúbb feltételek vonatkoznak a lakóautó-bérlésre, New Yorkban például nem szabad az utcán megállni lakóautóval, csak néhány órára, itt mindenképp egy városhoz közeli lakóautó-parkolót érdemes felkeresni" – hívta fel a figyelmet a szakember.