Ha eddig mindig előre megtervezted a nyaralásodat, lehet, hogy idegenkedsz a last minute utaktól: de feleslegesen. Természetesen nem minden élethelyzet alkalmas arra, hogy az utazásunk időpontjáról az utolsó pillanatban döntsünk, de ha szabadon gazdálkodsz az időddel, nincs mitől tartanod.

Nagyon sokan már hónapokkal korábban eltervezik, hogy hol szeretnék tölteni a nyári szabadságukat, közülük többen jó előre lefoglalják a szállást is, és a repülőjegyet is megveszik, remélve, hogy nem jön közbe semmi, és zavartalanul tölthetik a pihenésüket. Mások a spontaneitásra esküsznek, böngészik a last minute ajánlatokat és lecsapnak a számukra megfelelőre. Ők tudják, hogy az utolsó percben eldöntött utazástól sem kell félni, sőt...! A last minute utazás rengeteg előnnyel jár: meg is mutatjuk, melyek azok.

A last minute utazás az indulás előtti 1-3 hétben, az ultra last minute kifejezés pedig tényleg az utolsó pillanatban, az indulás előtti 1-3 napban megvásárolható utat jelöli többnyire. Az utolsó pillanatokban értékesített ajánlat az irodának is jó, hiszen így biztosan eladhatják a meghirdetett utakat, és a pihenni vágyónak is, aki jóval olcsóbban juthat el a vágyott nyaralóhelyre. Sokan azonban mégis félnek tőle, és valljuk be, van, akinek ez nem is való. Többen nem tudnak és nem is akarnak ilyen fokú rugalmasságot, de nagyon sokan vannak azok is, akiknek a munkája, az előre kiírt szabadsága nem teszi lehetőve a last minute-et.

Last minute utat annak érdemes foglalnia, akinek bizonyos kereteken belül mindegy, hogy mikor és hova utazik, és meg tudja oldani, hogy néhány hét vagy nap múlva szabadságot vesz ki. Akinek nem okoz gondot, ha - ultra last minute út esetében - akár 24-48 óra múlva indulni kell, kellően rugalmas és nyitott, nem borítja ki, ha nincs előre megtervezve a nyaralás minden perce, és szeret improvizálni. Tehát, ha elég spontán vagy, és az időddel is szabadabban gazdálkodsz, ne habozz, a last minute utak rendeteg előnnyel járnak.

Az utasbiztosítás miatt sem kell aggódnod Ma már több biztosítótársaságnál lehetőség nyílik közvetlenül az utazás előtt megkötni az utasbiztosítást bármilyen okoseszközről. Ha pedig esetleg megtörtént a baj, mint például a baleset, poggyászkár vagy autó meghibásodása, a káreset is gyorsan rendezhető.

Összefoglalva, íme, a last minute utak legnagyobb elönyei:

A legnyilvánvalóbb: nem kis összeget spórolhatunk, így akár hosszabb vagy több utazásra is lehetőségünk nyílik az erre szánt keretből.

Komoly pozitívuma a spontaneitás, pláne, ha nincs kőbe vésett úti célunk. Ha személyiségünk alkalmas az új dolgok megismerésére, ha nem bánjuk, hogy az utazás előtt nem tervezünk-szervezünk, kutatunk az adott desztinációval kapcsolatban, hatalmas élménnyel gazdagodhatunk.