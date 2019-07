Átlagos testmérettel sem mindig kényelmes a repülés. A székek nem épp fotel méretűek, a lábaknak sincs sokszor elég hely. De mit tehet az, aki egy kis vagy épp jelentős túlsúllyal szeretne utazni?

„A testsúlyra nincs olyan általános szabályozás, ami az egész világra kiterjedne. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségnek van ajánlása a testsúllyal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, de konkrétumokat ők sem állítottak fel. Ez azt jelenti, hogy minden légitársaság saját maga szabályozza, mekkora túlsúllyal hogyan foglalkozik” – kezdte a Borsnak Varga G. Gábor, az Egek ura blog szerkesztője. A lap azt a témakört járta körbe cikkében, hogy a szűkös, repülőgépeken található ülésekben hogyan utazhat kényelmesen az, aki egy kis vagy jelentős túlsúllyal szeretne repülni. Ennek ráfizetés is lehet a vége.

Az ülések sokszor az átlagembereknek is éppen hogy jók. Aki túlsúlyos, két jegyet kell vennie, és kettőt foglalnia. Ez főszezonban akár több tízezer forint ráfizetés is lehet. „Arra is van példa, ha valakinek annyi feleslege van, hogy nem fér el egy repülőgép ülésén, akkor beszállásnál vetetnek vele még egy jegyet, ha nem vett, mivel a mellette lévő ülésre már mást nem tudnának ültetni” – folytatta Varga G. Gábor. Ám van, hogy a társaság eltekint a plusz jegy megvásárlásától.

A biztonsági öv mindenkinek jár, ehhez lehet kérni kiegészítést, amely meghosszabbítja az övet. Ha az utas nem a fapadost, hanem a bizniszosztályt választja, kényelmesebben utazhat. Igaz, drágább, de ha két jegy vásárlásával számolunk, már nem biztos, hogy akkora a különbség.