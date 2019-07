Kasza Tibi és felesége, Manker a közeljövőben ünneplik második házassági évfordulójukat. A boldog férj előmeglepetéssel készült a feleségének: két napra Las Vegasba repítette.

Kettesben utazott el Manker és Kasza Tibi, hogy házassági évfordulójuk alkalmából csak egymásra tudjanak figyelni. Bár alig néhány napig tart az utazás, a büszke szülők gondos kezekbe adták pici lányukat, Lorát: a nagymama vigyáz rá a távollétükben.

A közösségi oldalukon mindketten elárulták, hogy Las Vegasba mentek, ahol korábban az esküvőjüket is tartották. Bár az évforduló még nem most van, a szerelmeseknek most volt idejük az utazásra. Összebújós fotóval ünnepelnek.