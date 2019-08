Fiaik születése óta másodszor nyaralt kettesben Majka és Hajni. A zenész 40. születésnapját ünnepelték Olaszországban, de a romantika mellett sajnos a betegségből is kijutott Majkáéknak.

„Úgy tapasztaljuk Petivel, hogy minél több élményben van részünk kettesben, annál jobban ragaszkodunk egymáshoz" - mondta Hajni a Story magazinnak. A házaspárra már rá is fért a kettesben eltöltött idő, mióta szülők lettek, mindössze másodszor mentek el kettesben nyaralni.

A vakáció előtt egy vírus döntötte le a lábáról a családot, a gyerekek is betegek voltak, Majkán viszont már külföldön jött ki a vírus, ami miatt 39 fokos lázzal nyomta az ágyat. A pár azonban nem hagyta, hogy teljesen elrontsa a vakációt a betegség, amikor a zenész jobban volt, máris programozni indultak. Ahogy a Story magazinnak az egykori modell elmesélte, a Comói-tóhoz régóta szerettek volna már eljutni, és nem is csalódtak: „A Comói-tónál két napot töltöttünk, tényleg fantasztikus hely, nem csodálom, hogy George Clooney is odavan érte. Egy bérelt motorcsónakkal jártuk körbe az egészet. Amúgy is szeretünk hajókázni, Peti rajong a vízért. A tóparti Cernobbiót és Nessót nem felejtjük el, amíg élünk" - mesélte Hajni. Majka betegsége miatt a házaspár egy nappal később utazott haza, de a rapper születésnapjára így is hazaértek, amire a fiúk tortával készültek.