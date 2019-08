A tudósok látványos vulkánkitöréseket, lávaömléseket és hamuesőt figyeltek meg a Stromboli szigetén lévő vulkánon, amely száz év óta most a legaktívabb.

Az olasz nemzeti földtani intézet vulkanológusai azt mondták, hogy pénteken folyamatosan ömlött a lángoló láva egy lakatlan területen lévő domboldalra. Szakértők szerint a vulkán a múlt század első évtizedében volt ennyire aktív.



A vulkáni tevékenység július elején erősödött fel, amikor egy hegymászó meg is halt. A hét elején pedig látványos robbanásokat és hamuesőt, tüzes kövek kilövellését lehetett megfigyelni a kráternél.

A szigetet, amelynek mintegy 400 állandó lakosa van, több turista gyorsan el is hagyta, tartva egy súlyosabb kitöréstől. Ezzel egy időben más turisták kifejezetten ezért érkeztek a területre. A kompok és a szárnyashajók ugyanakkor továbbra is rendben közlekednek.





A Szicíliától észak-keletre található vulkán a Lipari-szigetekhez tartozik. A valamivel több mint 12 négyzetkilométeres Strombolit a hasonló nevű, 900 méter magas vulkán uralja. A világ egyik legaktívabb vulkánjáról van szó, amelynek kitöréseit Stromboli-típusú vulkánműködésnek nevezik. A legpusztítóbb kitörést Strombolin 1930-ban tapasztalták. A vulkán tevékenysége 2002 decemberében kisebb cunamit okozott a körülötte levő Tirrén-tengeren.