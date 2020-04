1. Egy helyen vannak a munkához szükséges eszközök

Ha kézműves munkát végzel, nem is kell magyaráznom, miért fontos egy jól kialakított (mini)műhely, ám irodai dolgozóként is hasznos, ha nem a lakás nyolc pontjáról kell reggelente összehalásznod a szükséges eszközöket. A laptopok világában hajlamosak vagyunk könnyedén túllépni a munkaeszköz kérdéskörén, hiszen mi másra is lenne szükségünk a gépünkön kívül? Töltőre. Telefonra. Annak a töltőjére. Fülhallgatóra. Innivalóra. Tollra. Határidőnaplóra. Noteszre. Korábbi jegyzetekre. Egy-két szakkönyvre. A sor folytatható egyéni ízlés szerint... A jól felszerelt dolgozósarok abban is segít, hogy nem kell az elmélyült munka közepette felugrálnod egy-egy hiányzó eszközért, ezzel kizökkentve magad a gondolatmenetből.

2. Motiválólag hat

Gyönyörű képeket lehet találni a Pinteresten szebbnél szebb dolgozószobákról, amitől az ember azonnal kedvet kap a munkához. Érdemes kicsit böngészni közöttük: mi az, ami számodra is pezsdítőleg hat? Legyen az egy motivációs idézet, egy cserepes növény vagy egy energiát adót szín, használd ki az erejét! Ha lehetőséged van ki- vagy átalakítani egy komolyabb dolgozószobát, adj bele mindent: hozz létre egy olyan közeget, amelybe örömmel lépsz be, ami csak rólad és a munkádról szól. De ha csak egy kis dolgozósarokra van lehetőséged, akkor is hívogatóvá varázsolhatod néhány jól megválasztott kiegészítővel. Elképesztően sokat tud adni a napi munkához a szép és funkcionális környezet.

3. Ergonómia

S ha már a funkcionalitásnál tartunk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy órákat görnyedve egy munkára nem alkalmas széken vagy fotelben komoly derék- és hátfájdalmakra tehetünk szert. A rossz megvilágítás fejfájáshoz és szemproblémákhoz vezet, ráadásul fárasztó. Szerencsés, ha legalább a szék, amelyben ülünk, munkára lett tervezve, s a hozzá tartozó asztal a megfelelő magasságban van ahhoz, hogy a testtartásunk megfelelő legyen. (Ülhetünk bármilyen katonásan, a laptop az ölben sosem lesz ergonomikus.)

4. Biztonság

Méghozzá több értelemben. Egy megfelelően kialakított dolgozósarok mellett nem fordulhat elő, hogy 1) a gyereked reggeli kakaója beleborul a laptopodba, mert az irodád épp az ebédlőasztalon működik 2) a szenzitív adatokat tartalmazó iratok papírrepülő formában hömpölyögnek veled szembe az utcán 3) a félig elkészített mintadarabot a kukából halászod ki, mert valamelyik családtagod azt hitte, hogy csak egy félresikerült próbálkozás. A munkahelyed a munkahelyed akkor is, ha történetesen a lakáson belül található – legyen tabu a család többi tagja számára mindenféle illetéktelen behatolás.

5. Segít a nyugodt munkakörülmények megtartásában

Ha van egy fizikailag is körbeírható hely, ahol az otthoni munkádat folytatod, a családodnak, s különösen a kicsiknek sokkal könnyebb lesz elmagyaráznod, mikor számítasz a közreműködésükre abban, hogy nyugodtan dolgozhass. Amikor a kanapén laptopozol, a családtagjaid nem feltétlenül látják rajtad, hogy egy fontos anyagot írsz éppen (azaz hagyjanak békén), vagy a nyaralási fotókat válogatod (azaz kapható vagy egy társasjátékozásra). Ezzel szemben az, ha "bemész" dolgozni (leültél az íróasztalhoz vagy bementél a dolgozószobába), egyértelmű "ne zavarj" jelzés a család számára.

6. Munka üzemmód bekapcsolása

Mindennek megvan a maga helye – s ezt nálunk csak a tudatalattink tudja jobban. Hiába akarsz komoly munkába kezdeni a kanapén, ha ez a sarok általában a közös kuckózások, délutáni szundikálások, baráti beszélgetések színhelye. Ahogy korábban a "rendes" munkahelyedre belépve automatikusan átállt az agyad a dolgozói létre, úgy kicsiben is megtörténik mindez, amint leülsz otthon a kis dolgo

zósarkadba.

7. Munka üzemmód kikapcsolása

Bizony, ezt sem szabad elfelejteni! Az otthonról végzett munka akkor lesz hosszútávon is tartható, ha 1) rá tudjuk venni magunkat a munkára és 2) abba is tudjuk hagyni – különben rövid idő alatt kiégünk. Ha te is az a típus vagy, akinek nehezére esik kiszakadni a munkából, akkor ebből a szempontból is segítségedre lesz a dolgozószoba/sarok. Könnyebb lesz leállítani a munkával kapcsolatos gondolataidat, ha fizikailag eltávolodsz a munkavégzés helyszínétől – azaz felállsz az asztaltól vagy átmész a másik szobába. Dolgozósarok híján az egész lakás a munkahelyeddé válik, ami nem szerencsés sem a munka, sem a pihenés szempontjából.

A fenti érvek mind a munka és a magánélet közötti egyensúlyt szolgálják, ami leírhatatlanul fontos eleme a sikeres otthoni munkának. Igen, de... Nincs rá helyem. Nincs rá keretem. Nincs rá igényem. Az utóbbira gyorsan tudok válaszolni: de van, legfeljebb még nem érzed A ráfordítható anyagiak tekintetében is csak biztatni tudlak: minimális befektetéssel is el lehet indulni (sőt, meg is lehet állni). Nem kell dizájner irodabútorokba beruházni, bőven elég, ha van egy (jó) asztal és egy (jó) szék. Nézz szét a lakásban, a pincében/padláson.

A legkritikusabb tényező a hely, ezen a legnehezebb változtatni. Ideális esetben van egy külön helyiség a lakásban, amit kinevezhetsz dolgozószobának – ám ez sajnos a legtöbbünknek nem adatik meg (vagy megadatik, és aztán születik egy újabb gyerek...). A jó hír azonban az, hogy egy dolgozósarokhoz – hacsak nem esztergagépeket üzemeltetsz – igazán nem kell sok hely. Ha van egy szabad faldarabod, egy üres beugród vagy egy kihasználható lépcsőfordulód, nyert ügyed van. Megintcsak ajánlom figyelmedbe a Pinterestet: fantasztikus ötleteket találhatsz miniatűr irodák kialakítására.

Egy kényelmes és funkcionális dolgozósarok az egyik első lépés a hatékony otthoni munkavégzés irányába.