A Húsvét nem létezhet sonka és tojás nélkül, de egy jó fonott kalács is kell hozzá. Nincs is jobb, mint egy finom pihepuha foszlós, omlós kalácsot enni a sonkához vagy megkenni mogyorókrémmel. Másnap is puha, de igazából kit érdekel, hisz úgysem éri meg a holnapot. Egy szó, mint száz süssetek egy tökéletes kalácsot a családnak, ha nincs épp Húsvét, akkor is.

Hozzávalók 1 kalácshoz:

• 0,55 kg (550 g) búzafinomliszt (BL55)

• 2,5 dkg (25 g) élesztő vagy egy zacskó (7 g) porélesztő

• 1 egész tojás

• 1 tojás sárgája

• 50 g puha margarin vagy vaj

• 1 dl tej

• 1,5 dl habtejszín (lehet tejjel helyettesíteni)

• 3 evőkanál (60 g) kristálycukor

• csipet só

• 1 egész tojás a kenéshez

A lisztet egy tálba szitáljuk és belerakjuk a csipet sót. A közepében mélyedést csinálunk. Ide szórjuk a cukrot, rámorzsoljuk az élesztőt és erre öntjük a langyos tejszínes tejet. Hagyjuk kicsit felfutni az élesztőt. Belerakjuk a tojást és sárgáját is, valamint a puha, de nem folyós margarint (vajat) is. Kidagasztott tésztát egy órát kelesztjük langyos helyen. Ha letelt az egy óra, akkor lisztezett deszkára borítjuk. Annyi felé vesszük, amilyen fonást szeretnénk csinálni és gombócokká formázzuk őket. 10 percet hagyjuk kelni a gombócokat, majd elkezdjük rúddá sodorni őket. Vigyázzunk, hogy ne sérüljön a szerkezete a tésztának, finoman bánjunk vele. Ha úgy látjuk, hogy nem nyúlik, akkor tegyük félre pár percre még kelni. és utána folytassuk a sodrást. Megfonjuk a kalácsot. Ha készen van, akkor szilikonos sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és felvert egész tojással megkenjük a tetejét. Kelni hagyjuk kb 45 percet. Minimum duplájára keljen. Kelesztés közben előmelegítjük a sütőt 180 fokra alul felül sütésen.

Ismét lekenjük a tetejét tojással. Forró sütőbe tolva kb 35-40 perc alatt készre sütjük. Lehet, hogy szükség lesz alufóliával letakarni, ha elkezd nagyon sülni a teteje.

Keressétek fel a kalcirecept.hu-t, ahol számos finomsággal ismertetlek meg titeket.