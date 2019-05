Mindent megtesz a rendőrség azért, hogy VV Fanni testét megtalálják, de egyelőre hiába minden erőfeszítés. Egy nyugalmazott nyomozó most újabb elmélettel állt elő, ami fordulatot hozhat az ügyben.

VV Fanni eltűnése után nem sokkal a rendőrség arról tájékoztatta a családját, hogy a lányt valószínűleg meggyilkolták, testét azonban hiába keresték nagy erőkkel, nem találták meg. A család ügyvédjén, dr. Lichy Józsefen keresztül egy nyugalmazott rendőr kereste meg a Blikket, hogy elmondja, szerinte hova rejthették VV Fanni testét.