Hét embert élve, hetet viszont csak holtan sikerült kihúzni a vízből a múlt szerdán tragikus körülmények között elsüllyedt Hableány turistahajó utasai közül. Azóta újabb 3 holttestet találtak meg a búvárok, most pedig a rendőrség honlapjára is felkerült azoknak az utasoknak az arcképe, amelyeket a Bors közöl, akik sem élve, sem holtan nem kerültek eddig elő. A fotón a legutóbb megtalált 3 ember is szerepel még.