Az ukrán hajóskapitány, Jurij C., aki a Viking Sigyn szállodahajót vezette a dunai hajóbalesetkor, egy budapesti fegyintézetben várja, hogyan alakul az ügye.

A kapitányra 15 milliós óvadékot szabtak ki, a korábbi hírek szerint pedig ki is akarta ezt fizetni, azonban még mindig rácsok mögött van. A Ripost megtudta, hogy a férfit magánzárkában tartják. Ügyét kiemelten kezelik, nem akarják, hogy bárkivel is érintkezzen, beszéljen. A börtönőrök is külön tartják a többi rabtól, nem vesz részt a közös sétákon.





Minden idejét a cellájában tölti a róla szóló sajtóhírek olvasásával, hogy fel tudjon készülni a tárgyalásra. Magánjellegű jegyzeteket is ír, amiket senkinek sem mutat meg. A körülményekhez képest jól van, ám nagyon hiányzik neki a családja. Amikor csak lehetősége van, őket hívja telefonon. Egyelőre csak az ügyvédjével találkozhat személyesen.