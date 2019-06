A Viking Sigyn kapitánya nemcsak gondatlanság miatt felel, hanem azért is, mert elmulaszthatta a segítségnyújtást – ezt állítja a Hableányt üzemeltető cég oldalán sértetti képviselőként fellépő ügyvédek egyike.

Sógor Zsolt azt mondta, a szállodahajó a baleset után nyolcszáz méterrel feljebb állt meg. Száz méterrel mögötte azonban közlekedett egy másik Viking hajó is, amely egy kis időre megállt, de nem biztos, hogy teljesen meggyőződött arról, mi történt a helyszínen. Az ügyvéd úgy gondolja, több ember életét is meg lehetett volna menteni, ugyanis nemcsak heten estek a vízbe, elmondása szerint annál többen álltak a Hableány fedélzetén.

Hozzátette a Viking Sigyn kapitányánál nem merült fel az alkoholfogyasztás kérdése, de felvetette, hogy esetleg a telefonján internetezett a baleset bekövetkeztekor, ez vonhatta el a figyelmét, és ezért törölt ki adatokat a készülékéből, azt azonban hangsúlyozta, hogy ez nem tényállás.

Elmondta, az ügyet várhatóan 2020 márciusáig fejezhetik be, akkor történhet vádemelés – írja az MTI.