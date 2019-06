Nem nyugodhat VV Fanni feltételezett gyilkosa, B. László: a férfit szabadon bocsátása után folyamatosan fenyegetik.

Mint arról már beszámoltuk, kiengedték az előzetes letartóztatásból VV Fanni feltételezett gyilkosát. B. László azonban hiába került előzetes letartóztatásba, nem nyugodhat: folyamatosan zaklatják. A Lokál úgy tudja, szabadlábra bocsátása óta többször megálltak a gyilkos háza előtt autóval, motorral, és halálosan megfenyegették a férfit és olyan is előfordult, hogy valaki kövekkel dobálta meg az ideiglenes otthonát.

Dr. Lichy József, VV Fanni családjának sértetti jogi képviselője azt mondta, a család attól tart, B. László szabadon engedésével semmi esély nem marad arra, hogy esetleg megtalálják az egykori valóságshow-sztár holttestét.

„Eddig a gyanúsított korlátozva volt, kapcsolattartása is kontroll alatt zajlott, most azonban szinte korlátlanul tud kapcsolatot teremteni bárkivel. Ha volt bűntársa, vele is felveheti a kapcsolatot, ez pedig befolyásolja az eljárást."