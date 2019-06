Európa biztosan nem fog fázni a következő napokban: hőhullám érkezik a kontinensre Afrikából.

Európa bizonyos országaiban a következő napokban akár 40 fok is lehet – számolt be róla a Blikk. Mint írják, afrikai eredetű száraz légtömeg érkezik Afrika felől. Spanyolországban, Németországban és Franciaországban már ki is adták a figyelmeztetést, a hirtelen jött nagy hőség akár áldozatokat is követelhet.

A portál szerint pénteken Franciaországban akár 45 fok is lehet és az Északi-tenger és a Balti-tenger partján is megközelítheti a 30 fokot a nappali csúcshőmérséklet.

Az extrém meleg főként az idősekre és a hajléktalanokra jelent veszélyt, a nyár eleji hőhullámokra nincs felkészülve az emberi szervezet.