Az erdőtelepítés a leghatékonyabb megoldás a globális felmelegedés problémájára – állítják svájci kutatók, akik szerint körülbelül 900 millió hektárnyi területet lehetne fásítani világszerte. Ha ez teljesülne, 25 százalékkal csökkenne a légköri szén-dioxid mennyisége.

A szakemberek szerint ahhoz, hogy az emberiség a század közepére 1,5 Celsius-fokban korlátozza a globális hőmérséklet-emelkedést, egymilliárd hektárnyi fát kellene ültetni világszerte – írja a BBC News. A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítői megvizsgálták, hogy a bolygó mely területein és mennyi fát lehetne ültetni, továbbá hogy az új erdőterületek milyen hatással lennének a légköri szén-dioxid-koncentrációra. A Zürichi Műszaki Egyetem szakemberei megállapították, hogy a már létező erdőségek, mezőgazdasági és városi területek mellett még világszerte 0,9 milliárd hektárnyi terület áll rendelkezésre faültetéshez. Amikor ezek a fák teljesen kifejlődnek, akkor nagyjából 200 gigatonnányi szén-dioxidot lesznek képesek elnyelni, ami a légkörben lévő szén-dioxid-mennyiség egynegyede.



A tudósok úgy gondolják, hogy ha most cselekszünk, akkor akár 25 százalékkal is csökkenthetjük a légköri szén-dioxid-koncentrációt, olyan szintet elérve, amelyre csaknem egy évszázaddal ezelőtt volt példa. Hat országot jelöltek meg az újraerdősítés gócpontjaiként: Oroszország (151 millió hektár), Egyesült Államok (103 millió hektár), Kanada (78 millió hektár), Ausztrália (58 millió hektár), Brazília (50 millió hektár) és Kína (40 millió hektár). A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kulcs most a gyorsaság, ugyanis a bolygó melegedésével párhuzamosan fogynak az erdősíthető területek a trópusokon.

Más kutatók szerint azonban a tanulmány túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Az Oxfordi Egyetem szakemberei szerint az újraerdősítés csupán egyike a leghatékonyabb stratégiáknak, és semmiképpen sem az elérhető legjobb megoldás a klímaváltozás problémájára, messze elmarad ugyanis a fosszilis tüzelőanyagokból eredő kibocsátás zéró szintre csökkentésétől. Megint mások túlzónak érzik az ültetett fák szén-dioxid-elnyelő képességével kapcsolatos becsléseket.