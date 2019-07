Szakemberek arra figyelmeztetnek, jobb, ha letöröljük a Facebookról a születési dátumunkat és egyéb személyes adatunkat.

Sajnos rengeteg negatív példa van arra vonatkozóan, mi történik akkor, ha minden személyes adatunkat, fotónkat megosztjuk a Facebookon. Nem ritka, hogy valaki kiposztolja, nyaralni megy, közben pedig betörők törnek be a lakásába, hiszen tudják, hogy nincs otthon. A szakemberek most arra figyelmeztetnek, akár azzal is bajba kerülhetünk, ha a születési dátumunkat megadjuk. Ezzel ugyanis az illetéktelenek már könnyen feltörhetik fiókunkat vagy telefonunkat: sokan ezt használják jelszavuknak vagy PIN-kódjuknak.

A Cifas nevű brit cég, amely arra specializálódott, hogy megelőzze az internetes csalásokat, azt írja, a csalók akár a puzzle-t, olyan könnyen összerakhatják személyes adatainkat. Azt ajánlják, a munkahelyünket és a lakcímünket, születési városunkat se tegyük közzé.