A police.hu közösségi oldalán tették közzé azt a videót, amelyen egy rendőrnő és több rendőr is a kutyájával edz. A követők imádják a posztot.

A rendőrség kötelékében nem csak a rendőröknek, a kutyáknak is kitűnő kondiban kell lenniük. Ezt igazolja a rendőrség legfrissebb videója is, amelyet az Instagramon tettek közzé. A rendőrkutyák kiképzőikkel együtt edzenek: ők is fekvőtámaszoznak, vagy éppen a rend őreinek segédkeznek nehezékként. A felvételt már közel hatezren látták.