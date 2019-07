Szexuális zaklatás vádjával vették őrizetbe a hétvégén Kenderesi Tamás úszót Kvangdzsuban, a vizes vb helyszínén. Egy éjszakai szórakozóhelyről vitték el a rendőrök, ahol – állítása szerint – hozzáért egy ott dolgozó lány fenekéhez. A sportolót nem engedik haza Dél-Koreából, ameddig folyik a vizsgálat.

"Egy éjszakai klubban rácsapott egy koreai lány fenekére. Ez a világ több részén is nagy tiszteletlenség, de itt súlyos vétségnek számít. Kenderesi el is ismerte a hibáját, és azt is, hogy nem volt józan állapotban. Tetézte a bajt, hogy nem volt nála semmilyen igazolvány, sem útlevél, sem a vb-re szóló akkreditációs kártya, és mivel az észak-koreai fenyegetettség miatt a hatóságok szigorúan veszik a személyazonosításra vonatkozó szabályokat, ezért bevitték az őrsre. Később kiengedték, és visszatért a sportolói faluba, az ügyész állítólag hat napon belül dönt majd a sorsáról" – tudta meg a Blikk a magyar csapat egyik tagjától.

Az esetet rögzítette a szórakozóhely biztonsági kamerája. A felvételt a magyar küldöttség vezetője már látta is, a látottak pedig megegyeznek Kenderesi állításával.

A Yonhap koreai hírügynökség szerint ilyen esetekben 6-10 nap alatt hoznak döntést a hatóságok, de Kenderesi élsportolóként gyorsított eljárásra számíthat. Az úszó egy ügyvéddel Szöulba utazott, ott várja az ítéletet, ami legfeljebb pénzbüntetés lehet, de a milliós nagyságrendet is elérheti.

Kenderesi Tamásnak egyébként van barátnője, a győri kézilabdázó, Szilovics Fanni. A Blikk próbálta elérni, de nem sikerült.