A Viking Sigyn kapitánya ismét előzetes letartóztatásba került. Kiderült, hogy Jurij C. több telefont használhatott, és ezernyi képet törölt a készülékről.

A Viking Sigyn kapitánya korábban óvadék ellenében szabadult az előzetesből, de most ismét visszakerült, és ezúttal pénz fejében sem engedhetik ki. Ügyében nagyon fontos tényező lehet, hogy telefonján mit és kinek üzent a tragédia előtt és után. Kiderült, hogy hívást nem indított, de a Viber alkalmazásból ezer képet törölt ki.

A Bors szerint ez azt feltételezi, hogy több készüléke lehetett. A baleset után ugyanis megkérdezte a mögötte haladó másik Viking hajó kapitányát, hogy mit látott. A tragédiáról az utasok próbálták angolul tájékoztatni Jurij C.-t, aki nem értette, mit mondtak neki, gesztikulációkból jött rá, mi történt, pedig állítólag németül és angolul is beszél.