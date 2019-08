Augusztus első napján megdőlt a napi csapadékrekord - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a honlapján, ahol további jelentős esőzésekre figyelmeztetnek.

Mostanáig az augusztus 1-jei napi csapadékrekord 100,8 milliméter volt, amelyet 1937-ben Bakon mértek. Most augusztus első napján az intenzívebb zivatarokból néhány helyen 30-80 milliméter esőről érkezett jelentés. Az új rekordot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Bükkzsércen regisztrálták, ahol 110,6 milliméter csapadék hullott.

Megjegyezték azt is, hogy idén ez már az 5. alkalom, hogy 100 milliméter feletti csapadékösszeggel napi rekord dől meg Magyarországon.

A szolgálat arra figyelmeztet, hogy továbbra is többfelé kiadós esőzés várható.

Szombaton a nap további részében elszórtan fordulhat elő zivatar délután, este néhol szélerősödés kíséretében gyakrabban a középső, keleti területeken - fejtették ki.