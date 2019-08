A kiskereskedelemben használatos műanyag zacskók forgalmazásának teljes tiltására készülnek Németországban.

A műanyag zacskók forgalmazásának teljes tiltására készülnek Németországban. A tartományi kormányokat összefogó Bundesratban Bajorország vezetése az egyszer használatos nejlonzacskók forgalmazásának tiltását kezdeményezi, az indítványról szeptember 20-án tárgyalnak.

A szövetségi kormány is dolgozik egy törvénytervezeten, amely a műanyag áruházi szatyrok használatának teljes körű tiltásáról szól. A kereskedelmi ágazattal kötött önkéntes alapú megállapodások igen sikeresek, hatásukra 2016 óta jelentősen visszaszorult a műanyag zacskók használata - mondta a Bild am Sonntagnak Svenja Schulze környezetvédelmi miniszter, kiemelve, hogy ezt a folyamatot egy kötelező érvényű, törvényben előírt tiltással teljesítik ki. A jogszabálytervezetet a szövetségi parlament (Bundestag) tárgyalja majd.

A tárca becslése szerint a hártyavékony műanyagból gyártott, egyszer használatos zacskókból évente nagyjából hárommilliárd darab fogy Németországban. A vastagabb nejlonszatyrok is hozzátartoznak még a német fogyasztók életéhez, az országos kereskedelmi szövetség (HDE) kimutatása szerint 2018-ban mintegy kétmilliárd darab kelt el, vagyis fejenként 20. Ez jelentős előrelépés, három évvel korábban még 68 darab műanyag szatyor jutott egy főre - írja az MTI.