Három szürkenyakú koronásdaru született a Nyíregyházi Állatparkban.

A jelenleg kéthetes fiókák harminc nap után keltek ki a tojásokból. Az utódok színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól, homokszínű tollazatuk pihés, fejükön még nincs tollkorona, amelyről a faj a nevét kapta - mondta el Révészné Petró Zsuzsa, a park oktatási osztályvezetője az MTI-nek.

Az egy méter magas, aranyszínű fejdíszt viselő koronásdarvak talán a legimpozánsabb és leglátványosabb madarak a Nyíregyházi Állatparkban, nászuk idején vad táncot lejtenek és harsányan kiáltoznak. A madarak a tánc mellett az utódnevelésben is jeleskednek, amiből a hímek és a nőstények egyaránt kiveszik a részüket; a nemrég kikelt kicsinyeik előtt lépkedve csipegetnek, így tanítgatják őket a táplálékszerzés fortélyaira.

A szürkenyakú, vagy más néven déli koronásdarvak Kelet- és Dél-Afrika nyílt, szavannás területein őshonosak. Különösen folyók vagy nagyobb állóvizek közelében érzik otthon magukat.

Általában párban vagy kisebb családi közösségekben élnek, de időnként előfordul, hogy egy táplálékban gazdagabb területen 80-100 madár is csoportosul. A koronásdaru Uganda nemzeti madara, és az ország címerében is szerepel.