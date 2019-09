Több mint hétszáz helyre riasztották a tűzoltókat Csongrád megyében a hétfő délután lecsapó vihar miatt - tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Molnár Krisztina közölte: szinte a megye minden pontjáról érkeztek bejelentések, kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak komoly fennakadásokat a városokban és a külterületeken. A legnagyobb károkat Szegeden okozta a több mint száz kilométer/órás szél. Szeged minden pontján kidőlt fákat, úttestre hasadt faágakat lehetett látni, ami fennakadásokat okozott a forgalomban is. A kidőlt fák a villanyvezetékeket is leszakították, a megye több pontján volt áramkimaradás. Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye tűzoltói kedd délután óta folyamatosan a viharkárok felszámolásán dolgoznak. A helyreállítás előreláthatólag szerdára is áthúzódik.

A viharban három ember is megsérült Szegeden, a Széchenyi téren.



A szegedi önkormányzat közleménye szerint kedd reggelre helyreállt a város működése. Összefogással, éjszakába nyúlóan dolgoztak együtt a szegedi önkormányzat cégei a hétfői viharkárok elhárításán. A tömegközlekedés már hétfőn este helyreállt, kedd reggelre járhatóvá váltak a városi közutak, elhárították a balesetveszélyt a közterületeken - áll a közleményben.