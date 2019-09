Elképesztő erővel csapott le Szeged környékén a vihar, hatalmas pusztítást okozva. Az anyagi károkon túl sok személyi sérülés is történt: volt, akire fa zuhant, egy autóba pedig villám csapott.

Hihetetlen vihar pusztított Szeged környékén, rengeteg kárt és sérülést okozva. Egy 56 éves férfi autójába belecsapott a villám, miközben az M6-os autópályán haladt. Gyermeke is a járműben volt. A férfi azonnal lehúzódott, kimentette gyermekét a füstölgő autóból és segítséget hívott. A helyszínre érkező rendőrök biztosították a járművet.

"Kollégámmal, Farkas Gergő főtörzsőrmesterrel láttuk, hogy a leállósávban kivilágítatlanul áll az autó. Nagy füst szivárgott a motortérből, ami átterjedt az utastérbe is. Először ellenőriztük, hogy nem történt-e sérülés, majd azonnal áramtalanítottuk az akkumulátort, hogy ne következzen be nagyobb probléma. Elismerésünk az édesapának, aki a korlát mögé utasította gyermekét és már gondoskodott a jármű elszállításáról is" - mondta a Borsnak Ilovai Erik főtörzsőrmester.

Egy padon ülő társaságra pedig fa zuhant, ők sajnos nem úszták meg sérülés nélkül. "A balesethez kiérkező négy mentőegység két fiatal lány súlyosabb, egy férfinak pedig könnyebb sérüléseit látta el" - mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A sérülteket stabil állapotban kórházba szállították.