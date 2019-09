Elhunyt Robert Frank fényképész, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású fotósa volt.

Robert Frank svájci születésű amerikai művész fényképei a mindennapi emberek életét örökítették meg, nyers stílusban, ezért is tartják a 20. század egyik legmeghatározóbb fotósának. Leghíresebb munkája a The Americans című gyűjtemény, amelyben 83 felvétele látható amerikai emberekről gyári munkásoktól kezdve motorosokig - írja a The Guardian. A fotós 94 évesen távozott az élők sorából, de hatása örökké megmarad.