A szétválasztott bangladesi sziámi ikrek egyik tagja már elhagyhatta az intenzív osztályt, de a másik gyermeken is látszanak a javulás jelei.

Augusztus elején választották szét a bangladesi sziámi ikreket, állapotuk pedig egyre biztatóbb. Rabia már el is hagyhatta az intenzív osztályt, játszik és énekel. Rukia ugyan még továbbra is altatásban van, rajta is látszanak a javulás jelei.