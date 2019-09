Ma van az őszi napéjegyenlőség, amivel hivatalosan is kezdetét veszi az ősz. A nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbak és hűvösebbek lesznek.

Szeptember 23-án, hétfőn 9.50-kor csillagászati értelemben is megkezdődött az ősz. Ekkortól egészen decemberig rövidülnek a nappalok, hosszabb ideig lesz sötét – írja a met.hu, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy a mai nap ünnepnap. Legalábbis régen az volt. Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. A Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.