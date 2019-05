Mielőtt összeköltöztök, számtalan fontos kérdésben kell döntenetek, amelyek különbözőek, de egyben megegyeznek: közösen kell megtennetek, hiszen közös életet terveztek. Három fő kérdést kell feltennetek magatoknak ahhoz, hogy a lehető leggondtalanabbul kezdhessétek meg az együttélés csodás időszakát.

Hová költözzetek?

Ez az összebútorozás egyik legfontosabb eldöntendő kérdése. Választhatjátok a szűz terepet, azaz egy új lakást, aminek mindketten először lépitek át a küszöbét. Ezzel rengeteg bonyodalomtól megóvjátok magatokat, ám nem kell félni a többi alternatívától sem. Ha egyikőtök jelenlegi lakásába költözik be a másik, úgy fontos, hogy számára is legyen hely. Rendezzétek át együtt, vegyetek új bútorokat, ha az kell ahhoz, hogy két ember is kényelmesen elférjen. Ne legyenek kisajátított, „ez így marad, mert én azt mondom" pontok az immár közös otthonotokban. Senki se érezze magát benne otthonosabban, csak azért, mert ő lakott ott előbb!

Mi legyen az exek emlékeivel?

A legtöbben őrzünk régi szerelmeinktől apró ajándéktárgyakat, fényképeket, amelyekre jólesik időnként rápillantani. Sokban csupán egy letűnt korszak köszön vissza ránk, érzelmi töltetük elhanyagolható, mégis jólesik, hogy velünk vannak. Ám nem biztos, hogy az aktuális párunk is azzal a hűtőmágnessel akar a reggeli kávészeánsza alatt szemezni, amit előző szerelmünktől kaptunk, a fotókról már nem is beszélve. Dönthettek úgy, hogy ezeket elteszitek egy-egy dobozba, és a lakásban, pincében, padláson őrzitek tovább, hiszen előélete mindenkinek van, és igazából senkit sem lenne szabad ezek kidobására kényszeríteni. Ám előfordulhat, hogy egy-egy tárgy maradhat a lakás látható pontján is, minden csupán megbeszélés kérdése. A kompromisszum azonban valóban legyen is az, semmiképp se alkudjatok meg úgy, hogy közben fájdalom járja át a szíveteket, mert az könnyen felesleges konfliktusokhoz vezethet.

Ki mit és mennyit fizet?

A rezsi és a lakbér pénzügyi finanszírozása általában felesben történik, de ez is megegyezés tárgya. Például ha valamelyikőtök kirívóan többet keres a másiknál, úgy százalékos arányban is kiszámolhatjátok, kire mennyi essen a közös terhekből. Ugyanez vonatkozik az élelmiszer és háztartási cikkek vásárlásakor. Hidd el, jobb előre tisztázni ezeket, akármennyire is hangulatrombolónak tűnnek, minthogy később komoly viták alakuljanak ki belőlük.

Az összeköltözés során tehát egyikőtök se kényszerítse rá az akaratát a másikra, se a lakás elhelyezkedése, se a költségek, se más egyéb kérdés tekintetében. Egy jól működő kapcsolat alapja ugyanis a kölcsönösség és a másik tisztelete, amelyeknek ebben az esetben is teljesülnie kell.