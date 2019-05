Carlos Santana hamarosan betölti a 72. életévét. A világhírű gitáros azonban már gondolt a nyugdíjas éveire, egy trópusi szigetre fog visszavonulni. Mutatjuk, hogyan fest a káprázatos ház és az annál is szebb sziget.

Kauai a Hawaii szigetcsoport tagja, gyönyörű hegygerincek, trópusi esőerdők és természetesen homokos tengerpartok tarkítják. Az 1500 négyzetkilométeres szigeten egy kisebb városnyi ember él, nagyjából 70 ezer a lakossága.

Ezen a szigeten egy csodálatos, intim tereket adó keleti partszakaszon áll Santana új ingatlana is, ami az Anahola névre hallgat. Háttérben hegyek állnak, a kilátás pedig az óceánra néz, mindössze 3 perc gyalog a homokos tengerpart. A zenész birtoka közel 6000 négyzetméteres, de maga az ingatlan sem kicsi. A ház négy hálószobás, négy és fél fürdőszobás, óriási konyhája és nappalija van. Egy kisebb wellnessrészleg is tartozik hozzá, az ingatlan pedig vendégek fogadására is alkalmas, ugyanis külön vendégházzal is rendelkezik.

Kattints a képre és nézd meg a trópusi nyaralót!