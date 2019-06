A kert egy szentély, amit mindenki a saját szokásai, elvárásai és lehetőségei szerint alakít ki. Egy nagyobb terület értelemszerűen több lehetőséget rejt magában, ám a kisebb kertek tulajdonosainak sem kell aggódni, ha kedvük támadna egy kisebb családi vagy épp baráti összejövetelt rendezni.

A kert nem csak fű, virágágyás, gyümölcsfa és kutyaház. Nem csupán kötelező fűnyírás, vakondtúrás és kocsibeálló. A kert ezeknél jóval több: a természet személyes közelsége. Ahány háztulajdonos, annyiféle kertkihasználás. Azoknak, akik szeretik a társasági életet, van négy fontos elem, amivel érdemes számolniuk.

1. Víz

A forró nyári napokon nincs is jobb, mint csobbanni egyet a hűs vízben. Ebből a szempontból az épített medencék a legideálisabbak, de az élmény kedvéért nem elengedhetetlenek. A víz közelségét egy kisebb, szezonálisan felállítottal is kellően lehet imitálni. Egy ilyen medence ára sokkal könnyebben kigazdálkodható, némi odafigyeléssel és megfelelő tárolással pedig sokáig használatkész is marad.

2. Árnyék

A nyár a melegről és az élesen tűző napról ismert. Ezek ellen kiváló szolgálatot tehet egy napernyő, de a kertben mégis a legjobb egy kis pavilon, ami alá egyszerre többen is behúzódhatnak. Szuper helyszíne lehet egy közös ebédnek, beszélgetésnek vagy egyszerűen csak a pihenésnek.

3. Tűz

Az ember legnagyobb felfedezése kétségtelenül a tűz érdemi felhasználása és a semmiből való előállítása. Bár nyáron nem az általa leadott hőt kedveljük, hanem a segítségével elkészített finomabbnál finomabb ételeket. Egy kerti tűzrakóhely vagy grillszett tehát szinte elengedhetetlen. Miért is fosztanánk meg magunkat azoktól az ízektől, amelyeket csak ilyen módon lehet előhívni a zöldségekből, húsokból? A hangulatról, melyet teremtenek, pedig már nem is szólva.

4. Kényelem

Remek csak úgy üldögélni és beszélgetni a kertben, de ha ez órákon át tart, egyáltalán nem mindegy, hogy egy műanyag széken vagy egy kényelmes kerti ülőgarnitúrán tesszük mindezt. A napozóágyakat sem szabad mostohaként kezelnünk, ezekben ugyanis nem csupán a napimádók fogják megtalálni a kedvenc helyüket.

Élvezetes nyarat!