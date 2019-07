Michael Douglas és felesége, Catherine Zeta-Jones egy rendkívül különleges és értékes ingatlant dobtak piacra. A Bermuda szigetén található nyaralót 3 milliárd forintnak megfelelő összegért hirdették meg. Less be a csodás ingatlanba!

A sztárpár háza természetesen a sziget egyik legszebb részén, a meseszép tengerparti szakaszokról is híres Warwick Parish-ban épült. A főépületben nyolc hálószoba és nyolc fürdőszoba található, emellett van egy kétemeletes vendégház és egy kéthálószobás gondnoki lak, illetve egy egyhálószobás apartman.

Az óriási főépület 685 négyzetméteres, karibi gyarmati stílusban épült. Kívülről rusztikus hatást kelt, ugyanis borostyánnal van befuttatva. A belső tereket a sok fa és a kandallók teszik igazán meghitté és hangulatossá. A gyerekeknek külön szárnya van az emeleten hálókkal és egy közös társalgóval. Az emelet másik szárnyában két lakosztály van, a nagyobbikból nyílik a 15 méteres erkély, ahonnan a Hamilton kikötőre nyílik kilátás. Az alagsorban található az edzőterem fürdővel és szaunával. Kint egy gyümölcsös és egy gyógynövénykert van, na és persze medence és teniszpálya.

Michael Douglas édesanyja, Diana Bermuda egyik legrégebbi és legismertebb családjának tagja, ősei az 1600-as évek óta éltek a szigeten. A színésznek ma is rengeteg rokona él ott, és korábbi nyilatkozatai szerint Bermuda számára az igazi családi idllről szól, ennek ellenére ettől az ingatlantól most mégis megválik. Kiváncsiak vagyunk, hogy mit tervez a sztárpár az ingatlan-portfóliójukkal, ugyanis nemrégiben hirdették meg 9 milliárdos mallorcai nyaralójukat is.

