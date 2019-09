A poloskaszezon kellős közepén megjelent egy újabb rovar, ami beférkőzhet otthonunkba: a repülő csótány.

Egyre több bejelentés érkezik Budapestről és környékéről, hogy furcsa rovarok jelentek meg kertjükben, otthonunkban. A Ripost azt írja, a problémát most a poloskák mellett az úgynevezett lapp erdeicsótány okozza. Szerencsére alapvetően szelíd fajról van szó, nem harapnak, nem csípnek és betegséget sem lehet tőlük elkapni.

„Főleg az elhanyagoltabb kertekre jellemző a lapp erdeicsótány. Egy kis gereblyézéssel és a lehulló gallyak összeszedésével is csökkenthetjük számukat, ám célszerű szakembert is hívni, aki lekezeli a házak külső falát, hogy a rovarok ne jussanak be. (...) Bár ezek a bogarak főként az erdőkben élnek, a fás területekhez közeli lakott területre is bemehetnek. Növényi táplálékot fogyasztanak, így nem kell félni tőlük. A poloskákhoz hasonlóan egy megfelelő szúnyoghálóval már jól lehet védekezni ellenük" - árulta el a portálnak Szántó György szakértő.